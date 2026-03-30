×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:14, 30 марта 2026

Контрактник из Гуково убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Ленков из Гуково убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 883 военнослужащих из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта убитыми на Украине были официально признаны более 8950 комбатантов с юга России, в том числе 882  - из Ростовской области. 

Имя очередного убитого на Украине военного обнародовала сегодня администрация города Гуково. Максим Ленков, родившийся в декабре 2001 года, был убит в зоне боевых действий 12 июля 2025 года.

Ленков окончил школу №23 в Гуково, после чего выучился на машиниста электровоза в Батайском железнодорожном техникуме. В 2019 году был призван на срочную службу, а в 2022 заключил контракт, чтобы поучаствовать в боевых действиях на Украине, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета. 

“Максим Ленков был посмертно награжден орденом Мужества”, - отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 883 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О посмертном награждении восьмерых дончан, убитых в зоне боевых действий, ранее отчиталась администрация Новошахтинска. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:36, 30 марта 2026
1
 Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
02:37, 30 марта 2026
Выросло число пострадавших во время атаки БПЛА в Таганроге
01:38, 30 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
12:57, 29 марта 2026
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
08:00, 29 марта 2026
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
05:58, 29 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
06:35, 30 марта 2026
Власти Ростовской области назвали сроки ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:37, 30 марта 2026
Выросло число пострадавших во время атаки БПЛА в Таганроге
04:36, 28 марта 2026
Дончанка заподозрена в финансировании экстремистской организации
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:10, 25 марта 2026
Обвиняемый в подготовке теракта на Ставрополье осужден в Ростове-на-Дону
Расклейка листовок. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:53, 25 марта 2026
Житель Кисловодска получил срок за расклейку листовок ЛСР*
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Анна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 17:45
Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

Самир Бабаев. Фото предоставлено семьей активиста Самира Бабаева
30 марта 2026, 13:58
"Мусульманское единство" заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

Никол Пашинян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/pashinyan-kriminogennaya-obstanovka-v-armii-strany-sledstvie-otsutstviya-ideologii
30 марта 2026, 11:58
Никол Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра Армении

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше