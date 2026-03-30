Контрактник из Гуково убит на Украине

Максим Ленков из Гуково убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 883 военнослужащих из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта убитыми на Украине были официально признаны более 8950 комбатантов с юга России, в том числе 882 - из Ростовской области.

Имя очередного убитого на Украине военного обнародовала сегодня администрация города Гуково. Максим Ленков, родившийся в декабре 2001 года, был убит в зоне боевых действий 12 июля 2025 года.

Ленков окончил школу №23 в Гуково, после чего выучился на машиниста электровоза в Батайском железнодорожном техникуме. В 2019 году был призван на срочную службу, а в 2022 заключил контракт, чтобы поучаствовать в боевых действиях на Украине, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

“Максим Ленков был посмертно награжден орденом Мужества”, - отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 883 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О посмертном награждении восьмерых дончан, убитых в зоне боевых действий, ранее отчиталась администрация Новошахтинска.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.