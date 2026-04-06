Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные ночью сбили беспилотники в Миллеровском районе. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали. Кроме того, сбиты БПЛА в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он, не указав число сбитых дронов.

Напомним, в ночь на 30 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. В городе был введен режим ЧС.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.