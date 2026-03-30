Эвакуированные жители Таганрога вернулись в свои дома
Таганрожцы, эвакуированные после атаки беспилотников, вернулись в свои дома. В городе введен режим ЧС, который расширяет полномочия властей для ликвидации последствий происшествия.
Как писал "Кавказский узел", в Таганроге "в результате падения обломков БПЛА" загорелись несколько жилых домов и автомобили, отметил чиновник. Жители были эвакуированы. Также эвакуированы жильцы многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА. Там работают саперы, сообщил губернатор.
Минувшей ночью в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей.
Саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА, сообщила в 09.56 мск в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.
"Люди вернулись в дома. В настоящее время все опасные объекты вывезены за город и будут обезврежены", - написала она.
Глава города отметила, что падение обломков БПЛА произошло "в нескольких районах города", и жильцы прилегающих домов "были оперативно эвакуированы".
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
Комиссия по оценке нанесённого ущерба приступила к работе
С 22.00 мск 29 марта в границах "пострадавших домов, учреждений и предприятий" действует режим ЧС, отметила Камбулова.
"Комиссия по оценке нанесённого ущерба приступила к работе. [...] По любым возникающим вопросам, включая порядок назначения компенсационных выплат, необходимо обращаться в "Управление защиты от ЧС" г. Таганрога", - сообщила она. По состоянию на 10.57 мск, под публикациями Камбуловой не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.
Напомним, режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны.
От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова. "Это привлечение нужного числа техники, финансовая возможность развернуть различные пункты, наладить взаимодействие различных структур, привлечь на работы оплачиваемых специалистов. На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет", - сказала она.
Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
