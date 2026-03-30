39 жилых домов повреждены в Таганроге при атаке беспилотников

В Таганроге в результате атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. В больнице остается одна из восьми пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей.

Одна из пострадавших остается в больнице, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь. Еще 7 человек пострадали, от госпитализации отказались, медицинская помощь оказана на месте", - написал он.

По его данным, уничтожено "более шести десятков БПЛА" в Таганроге и шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Шолоховском.

В Таганроге "в результате падения обломков БПЛА" загорелись несколько жилых домов и автомобили, отметил чиновник. "Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было. Эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА, работают саперы", - написал он.

Кроме того, повреждено здание школы №26. "Частично разрушены и повреждены: 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, 10 автомобилей. Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. После завершения мероприятий экстренных служб администрация города приступит к обходу поврежденных территорий", - говорится в публикации.

Напомним, 13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.