×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:20, 15 мая 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Астемира Маремукова за уклонение от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Маремуков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Маремуков без уважительных причин "9 декабря 2025 года, то есть в период мобилизации",  не явился в воинскую часть.

"17 февраля 2026 года Маремуков добровольно прибыл в военный следственный отдел в Нальчике, а с 9 декабря 2025 года до 17 февраля 2026 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:14 28.03.2026
Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих
Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращения недолеченных бойцов на службу.

В суде обвиняемый "высказал сожаление о содеянном" и признал себя виновным. Маремуков приговорен к пяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Астемир Маремуков. Дело поступило в суд 4 мая, а 14 мая судья Пятов вынес обвинительный приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:21, 15 мая 2026
Суд отправил Артака Аветисяна в СИЗО
02:49, 15 мая 2026
Названы имена двух убитых на Украине военных из Дагестана
23:33, 14 мая 2026
Апелляция подтвердила изъятие имущества краснодарского судьи Николайчука
19:37, 14 мая 2026
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии за убийство туриста
18:03, 14 мая 2026
Возобновлен выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении
17:23, 14 мая 2026
Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма
Все события дня
Новости
Граната. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:42, 14 мая 2026
Подросток арестован в Нальчике за хранение гранаты
Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22:05, 13 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:56, 12 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части
Диана Ципинова. Фото: https://www.advokatymoscow.ru/press/news/13832/
08:59, 12 мая 2026
Защита Ципиновой раскритиковала новое требование о пересмотре дела
Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://resort-elbrus.ru/
13:02, 11 мая 2026
Объявлена пауза в работе канаток на "Эльбрусе"
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
12:19, 12 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
В Северной Осетии взялись за короткие юбки
Фото
11:12, 11 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
На Чегемских водопадах водопада больше нет  
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 мая 2026, 16:23
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Пляж в Анапе. 13 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16020
14 мая 2026, 14:23
Роспотребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше