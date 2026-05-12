13:56, 12 мая 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Аслана Фидарова, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:14 28.03.2026
Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих
Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращения недолеченных бойцов на службу.

Военнослужащий по фамилии Фидаров признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий без уважительных причин "18 февраля 2026 г. в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть.

"10 марта 2026 г. Фидаров добровольно прибыл в военный следственный отдел, дислоцированный в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, а с 18 февраля до 10 марта 2026 г. Фидаров проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Фидаров признал вину и "высказал сожаление о содеянном". Однако суд обратил внимание, что военнослужащий 3 февраля 2026 года уже был осужден по этой же статье на 2,5 года лишения свободы условно.

Условное наказание по предыдущему приговору судом отменено

"В связи с совершением тяжкого преступления условное наказание по предыдущему приговору судом отменено. Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого Фидарова, подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Аслан Фидаров.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

