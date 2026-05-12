Защита Ципиновой раскритиковала новое требование о пересмотре дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель генпрокурора подал кассационную жалобу на второй оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, настаивая на ее виновности в нападении на полицейского. Прокуратура оспаривает установленные судами факты, что выходит за рамки кассационного рассмотрения, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить требование прокуратуры о пересмотре дела Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оставил в силе повторный оправдательный приговор.

В деле нет доказательств того, что сотрудник полиции, не пускавший Ципинову в ОВД , действовал в соответствии законом: он не представился, не разъяснил ее права, выталкивал ее из помещения "с неоправданным применением насилия", сообщил в феврале адвокат Сурен Натанов. "Она просила: "Отдайте мне телефон", и на допущенные оскорбления, на явно незаконные действия со стороны потерпевшего, действовала рефлекторно как женщина. При этом сам этот человек (потерпевший) был одет в футболку навыпуск без знаков отличия принадлежности к МВД, держал руки в карманах и не представился, поэтому Ципинова не знала, что перед ней именно полицейский", - рассказал он.

Генпрокуратура потребовала вернуть дело на новое рассмотрение

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв подал в Пятый кассационный суд кассационное представление на оправдательный приговор Диане Ципиновой, сообщил 11 мая медиапроект "Слово защите".

Дело Ципиновой стало примером злоупотребления прокуратурой правом обжалования Сторона обвинения в отличие от защиты может инициировать повторные циклы рассмотрения дела до тех пор, пока не будет достигнут обвинительный приговор или пока не исчерпаются процессуальные возможности, этот перекос прокуратура использует в деле Ципиновой, указали адвокаты.

"По мнению ведомства, при новом рассмотрении суды не выполнили требования кассационной инстанции: не дали должной оценки вопросу о применении силы и недостаточно мотивировали отказ от доказательств обвинения. В кассационном представлении обвинение настаивает, что попытка Ципиновой вернуться в здание полиции за телефоном вопреки требованиям сотрудников полиции не может считаться законной защитой и требует отменить решение, направив дело на новое рассмотрение", - говорится в публикации.

Издание отметило, что кассация была подана в марте, а 6 мая адвокаты подали возражение на кассационное представление.

По состоянию на 08.55 мск 12 мая, в картотеке Пятого кассационного суда в Пятигорске нет данных о дате заседания по новому делу Дианы Ципиновой.

Адвокаты настаивают на невиновности Ципиновой

В возражениях защиты отмечается, что попытка Дианы Ципиновой вернуться в отдел за своим телефоном, который не был изъят на законных основаниях и содержал информацию, составляющую адвокатскую тайну, не может быть признана незаконной, и у сотрудников полиции не было оснований для недопуска Ципиновой к ее имуществу, сообщила 7 мая "Адвокатская газета".

Согласно возражениям защиты, суд верно установил, что Диана Ципинова нанесла удар полицейскому Тимуру Нагоеву в ответ на его неправомерные действия, находясь под впечатлением от необоснованного удержания и не зная о его служебном статусе на момент конфликта.

"Тот факт, что данная судами оценка доказательств не совпадает с позицией прокурора Игоря Ткачёва, не свидетельствует о нарушении судами требований уголовно-процессуального закона и не является основанием к отмене или изменению судебных решений", − приводится в публикации цитата из возражений.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Диана Ципинова была среди трех адвокатов, которые вызвались оказать юридическую помощь коллеге Ратмиру Жилокову после его задержания в Нарткале. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что адвокаты ведут съемку, и они с применением насилия выдворили их из здания. Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Прокурор пытается совершить невозможное – на стадии кассации переосмыслить фактические обстоятельства дела

Один из адвокатов Ципиновой Сурен Натанов заявил, что требование прокуратуры – "не более чем попытка переписать уже установленные факты". "Между тем суды первой и апелляционной инстанций продемонстрировали эталонный подход к рассмотрению дела: скрупулезно изучили каждый документ, оценили каждое доказательство и вынесли решение, полностью соответствующее нормам закона. Прокурор, по сути, пытается совершить невозможное – на стадии кассации переосмыслить фактические обстоятельства дела. Это противоречит самой сути кассационного производства, где проверяется законность и обоснованность решений, а не заново исследуются факты. Выводы судов о том, что Тимур Нагоев не предупредил Диану Ципинову о возможности применения силы и не представился сотрудником полиции до ее действий, опираются на неопровержимую доказательственную базу: видеозаписи фиксируют хронологию событий, а показания свидетелей воссоздают полную картину произошедшего. Эти доказательства прошли тщательную проверку в двух судебных инстанциях", - сказал он изданию.

Адвокат отметил, что суд первой инстанции "профессионально разделил два эпизода, связанные единой нитью событий", а апелляционная инстанция подтвердила правильность такого подхода. "Сначала адвокаты пытались войти в здание с требованием «отметить их в журнале» после недопуска к подзащитному. И здесь суд справедливо отметил: даже если в действиях адвокатов усматривались формальные нарушения, это не давало полиции права переходить к силовым методам – в обход закона и профессиональной этики. Затем Диана Ципинова, уже после выдворения из здания, предприняла попытку вернуть свой телефон, содержащий адвокатскую тайну и не изъятый на законных основаниях. И вновь Тимур Нагоев предпочел силовой сценарий: применил силу без предупреждения", - сказал Натанов.

Адвокатов Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову полицейские силой вытолкали из здания, запись инцидента можно посмотреть в видеосюжете "Кавказского узла". По словам Маговой, во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения", – сообщила адвокат.

Прокуратура третий год пытается отменить оправдательный приговор

Напомним, 7 июля 2023 года Урванский райсуд, в первый раз рассмотрев дело, не нашел состава преступления в действиях Дианы Ципиновой и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор, но кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и вернул дело на новое рассмотрение. Кассационное постановление имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

1 декабря 2025 года Урванский райсуд, повторно рассмотревший дело, вновь оправдал Ципинову. При этом обвинение требовало для нее 2,5 года колонии-поселения.

Прокуратура оспорила и второй оправдательный приговор, потребовав вернуть дело на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция - Верховный суд Кабардино-Балкарии - просмотрев видеозапись с места инцидента в отделе МВД, вновь оставила в силе оправдательный приговор. Суд крайне редко становится на сторону защиты - только в том случае, если видны вопиющие нарушения, заметили адвокаты.