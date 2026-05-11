Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Асеф Ахмедов, арестованный в Азербайджане по делу о западных грантах для НПО, в суде отверг обвинения и заявил, что следствие пытается криминализировать общественную деятельность активистов.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки в апреле 2025 года были арестованы по обвинению в экономических преступлениях. Арест Ахмедова, Зяки и других активистов был связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. В марте суд приговорил Замина Зяки к 7,5 года лишения свободы. Активист не признал вину и заявил, что его преследуют за общественную деятельность.

Активистам инкриминированы "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств". Следствие заинтересовалось их связями с западными донорами, в том числе с Американским агентством международного развития USAID, деятельность которого была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Руководитель Гянджинского регионального общественного центра Асеф Ахмедов направил в JAMnews свой письменный ответ на обвинительное заключение. Изначально он представил это письмо в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, куда в октябре 2025 года было передано его дело, сообщает сегодня издание.

В своем заявлении Асеф Ахмедов отвергает все обвинения. В частности, он обвинен в попытке скрыть грантовый договор с донорской организацией путем заключения вместо него договора об оказании услуг. Ахмедов заявил, что выбор типа договора является его правом в соответствии с законодательством страны, говорится в публикации.

Также Асеф Ахмедов назвал абсурдным обвинение в участии в «преступной группе». Он заявил, что это обвинение может быть опровергнуто его тяжелым финансовым положением, в частности, теми фактами, что он заложил в ломбард обручальные кольца, и имеет долги по кредитам и ипотеке. Ахмедов указал на предвзятый подход следствия, пояснив, что, несмотря на тщательную проверку банковских счетов его семьи, следствие не отразило в обвинительном заключении его финансовые трудности.

Асеф Ахмедов на протяжении многих лет занимается общественной деятельностью в Гянджинском регионе. Также он исполнял обязанности директора средней общеобразовательной школы в поселке Институт Самухского района. Ахмедов известен участием в местных инициативах, социальных проектах и правозащитной деятельности. До ареста он в основном занимался развитием местных сообществ и социальными вопросами в рамках проектов НПО, пишет издание.

По версии следствия, Ахмедов в 2022-2024 годах незаконно оформил не менее 105 423 маната (около 62 000 долларов) средств гранта под видом «договора об оказании услуг», не зарегистрировав эти средства в установленном порядке. По аналогичной схеме было легализовано около 700 тысяч манатов (около 412 000 долларов), говорится в публикации.

"Вы утверждаете, что я, объединившись с неизвестными лицами, легализовал сотни тысяч манатов. Если существует такая организованная группа и такие большие деньги, почему я был вынужден заложить обручальные кольца, чтобы оплатить обучение своего ребенка? Какой член преступной группы закладывает золото и берет кредит под проценты? Этот факт полностью разрушает вашу сказку об «организованной преступной группе». Для легализации имущества, полученного преступным путем, участники должны осознавать, что деньги имеют преступное происхождение. Если бы моей целью было нарушение закона, почему я пользовался официальным банковским счетом, находящимся под прямым государственным мониторингом, и заплатил 13 200 манатов (около 7800 $) налогов? Ни один преступник не пользуется счетами, находящимися под прямым государственным мониторингом", - приводятся в публикации слова активиста.

Попытка криминализировать деятельность общественного объединения и активиста является нарушением как национального законодательства, так и международных правовых документов, к которым присоединился Азербайджан, подчеркнул Ахмедов.

"Таким образом, как следует из обвинительного заключения, следственная группа предвзято и безосновательно криминализировала суть моего сотрудничества с международной организацией, представив его как преступное деяние, фактически подготовив обвинение, способное нанести ущерб репутации Азербайджана на международной арене. […] Я не признаю себя виновным ни по одной статье Уголовного кодекса. Как учитель я всегда занимался полезной для общества деятельностью. Я вносил вклад в формирование нового поколения как личностей, уважающих права и свободы человека, знающих свои права и умеющих их отстаивать. Я прошу у вас не милосердия, а справедливости!" – заявил он суду.

Напомним, в марте 2025 года в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест. В апреле того же года еще четыре активиста (Ахмед Мамедзаде, Айтадж Агазаде, Галиб Байрамов и Наргиз Мухтарова) были обвинены по делу о получении грантов, и число фигурантов дела о западных грантах для НПО достигло 10.

Еще летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По данным активистов, были заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

В апреле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме "К новому миропорядку" в Баку, заявил о расследовании в Азербайджане "незаконной деятельности" USAID.

"Наша Генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела", - заявил он.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.