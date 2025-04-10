Два активиста арестованы в Азербайджане по делу о западных грантах

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Общественные деятели Асеф Ахмедов и Замин Зеки арестованы по обновленному делу против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются экономические преступления, следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе USAID.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. Арест активистов связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест.

Руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и активист, эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были задержаны и доставлены в Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» их коллеги.

Активисты привлечены по так называемому “делу НПО”, им вменяют "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализацию незаконно полученных средств". Бинагадинский районный суд Баку отправил обоих под арест на три месяца и четыре дня.

Связаться с адвокатами активистов “Кавказскому узлу” не удалось, но в Бинагадинском районном суде подтвердили информацию об аресте Ахмедова и Зяки.

“Уже более месяца назад прокуратура Азербайджана возобновила производство по делу против местных и иностранных НПО, которое было заведено весной 2014 года. На протяжении месяца десятки руководителей и активистов различных НПО, включая даже провластные, вызываются в следственное управление генеральной прокуратуры. Следствие интересуется проектами, профинансированными западными донорами, в первую очередь USAID. Асеф Ахмедов был одним из немногих представителей гражданского общества, работающим в регионах, Замин Зяки был занят проектами в социальной сфере. Некоторые активисты пока остаются в статусе свидетелей, но есть угроза и их привлечения в качестве обвиняемых”, - рассказал “Кавказскому узлу” представитель гражданского общества, не пожелавший быть названным.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 9 апреля на международном форуме «К новому миропорядку» в Баку, заявил о расследовании в Азербайджане “незаконной деятельности” USAID.

“Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. Его результаты показали и масштабы антиазербайджанской активности организации, и попытки подорвать работу правительства, и явные попытки вмешаться в наши внутренние дела. Как только папка будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа, чтобы они могли принять серьезные меры против коррумпированного USAID и его коррумпированных руководителей”, - цитирует Алиева Haqqın.az.

“Кавказский узел” писал, что 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

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