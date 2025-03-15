Два активиста арестованы в Азербайджане

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Уголовные дела возбуждены против руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы и главы Альянса за наблюдение за выборами Мамеда Мамедзаде. Они арестованы на четыре месяца.

Глава Института прав человека Башир Сулейманлы был задержан 14 марта и доставлен в Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана, где ему предъявили обвинения по статьям 313 (должностной подлог), 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, совершенное в крупном размере») и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава правозащитной группы "Платформа права" Самир Казымлы.

По его словам, вечером 14 марта Бинагадинский районный суд Баку избрал в отношении Сулейманлы меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней. Сулейманлы не признает себя виновным, добавил Казымлы.

14 марта по вышеуказанным обвинениям был арестован также глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Мамедзаде также заключен под стражу сроком на 3 месяца 28 дней. Активист не признает вину, защита подаст апелляцию на арест. Достоверных доказательств вины Мамедзаде не представлено.

От детальных комментариев адвокат воздержался, сославшись на обязательства по соблюдению тайны следствия. В случае доказательств вины активистам грозит тюремные сроки до 8 лет.

Юрист, знакомый с ситуацией вокруг преследования активистов, в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» рассказал на правах анонимности, что в Генпрокуратуре Азербайджана возобновлено уголовное производство делу против «ряда местных и иностранных НПО».

«Это дело было открыто в 2014 году. Тогда расследование велось против десятков НПО, счета которых были заморожены, а руководителям ввели запрет на выезд из страны. При этом ведущие правозащитники страны были арестованы и приговорены к тюремному наказанию. Через 2-3 года арестованные были освобождены, были сняты ограничения на выезд из страны другим активистам. Однако НПО так и не смогли восстановить свою деятельность в полной мере. В 2020 году через СМИ была распространены информация о закрытии дела. Однако сейчас дело возобновлено, вновь вызывают на следствие многих активистов. И есть уже первые арестованные – Башир Сулейманлы и Мамед Мамедзаде. Просто они предпочитают не предавать это огласке, опасаясь усугубления ситуации. Нынешние вызовы на следствие связаны с выявлением тех, кто получал гранты от USAID. Однако дело в том, что USAID работал в стране легально, всего его партнеры заключали с ним контракты, платили налоги», - сказал юрист.

В Бинагадинском суде подтвердили информацию об аресте Сулейманлы и Мамедзаде. Получить комментарии в Генеральной прокуратуре не удалось.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО. 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

В 2014 году Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор главе Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анару Мамедли и двум активистам Баширу Сулейманлы и Эльнуру Мамедову. Суд приговорил Мамедли к 5,5 года лишения свободы, Сулейманлы - 3,5 года тюремного заключения. Мамедов получил 3,5 года условно. В марте 2015 г. Сулейманлы вышел на свободу по помилованию.

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