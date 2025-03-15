RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:37, 15 марта 2025

Два активиста арестованы в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела возбуждены против руководителя Института прав человека Башира Сулейманлы и главы Альянса за наблюдение за выборами Мамеда Мамедзаде. Они арестованы на четыре месяца.

Глава Института прав человека Башир Сулейманлы был задержан 14 марта и доставлен в Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана, где ему предъявили обвинения по статьям 313 (должностной подлог), 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, совершенное в крупном размере») и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава правозащитной группы "Платформа права" Самир Казымлы.

По его словам, вечером 14 марта Бинагадинский районный суд Баку избрал в отношении Сулейманлы меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней. Сулейманлы не признает себя виновным, добавил Казымлы.

14 марта по вышеуказанным обвинениям был арестован также глава Альянса наблюдения за выборами Мамед Мамедзаде, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, Мамедзаде также заключен под стражу сроком на 3 месяца 28 дней. Активист не признает вину, защита подаст апелляцию на арест. Достоверных доказательств вины Мамедзаде не представлено.

От детальных комментариев адвокат воздержался, сославшись на обязательства по соблюдению тайны следствия. В случае доказательств вины активистам грозит тюремные сроки до 8 лет.

Юрист, знакомый с ситуацией вокруг преследования активистов, в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» рассказал на правах анонимности, что в Генпрокуратуре Азербайджана возобновлено уголовное производство делу против «ряда местных и иностранных НПО».

«Это дело было открыто в 2014 году. Тогда расследование велось против десятков НПО, счета которых были заморожены, а руководителям ввели запрет на выезд из страны. При этом ведущие правозащитники страны были арестованы и приговорены к тюремному наказанию. Через 2-3 года арестованные были освобождены, были сняты ограничения на выезд из страны другим активистам. Однако НПО так и не смогли восстановить свою деятельность в полной мере. В 2020 году через СМИ была распространены информация о закрытии дела. Однако сейчас дело возобновлено, вновь вызывают на следствие многих активистов. И есть уже первые арестованные – Башир Сулейманлы и Мамед Мамедзаде. Просто они предпочитают не предавать это огласке, опасаясь усугубления ситуации. Нынешние вызовы на следствие связаны с выявлением тех, кто получал гранты от USAID. Однако дело в том, что USAID работал в стране легально, всего его партнеры заключали с ним контракты, платили налоги», - сказал юрист.

В Бинагадинском суде подтвердили информацию об аресте Сулейманлы и Мамедзаде. Получить комментарии в Генеральной прокуратуре не удалось.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО. 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

В 2014 году Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор главе Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анару Мамедли и двум активистам Баширу Сулейманлы и Эльнуру Мамедову. Суд приговорил Мамедли к 5,5 года лишения свободы, Сулейманлы - 3,5 года тюремного заключения. Мамедов получил 3,5 года условно. В марте 2015 г. Сулейманлы вышел на свободу по помилованию.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:23, 14 марта 2025
Журналистам Meydan TV продлены сроки ареста
Бако Саакян в суде. Скриншот фото "Азертадж" от 14.03.25, https://azertag.az/ru/xeber/araik_arutyunyan_pri_nezakonnom_rezhime_bankovskaya_sistema_kontrolirovalas_centralnym_bankom_armenii__sud-3464171
23:07, 14 марта 2025
Бывшие президенты Нагорного Карабаха возложили ответственность за военные действия на Армению 
22:17, 14 марта 2025
Участники акции в Ереване потребовали вмешательства ООН в судьбу пленных в Баку
Бакинский апелляционный суд. Фото: Report.az https://report.az/ru/milli-mejlis/v-bakinskij-apellyacionnyj-sud-naznachayutsya-novye-sudi-eksklyuziv/
15:00, 14 марта 2025
Два азербайджанских оппозиционера обвинены в призывах к захвату власти
Эльгиз Гахраман (слева) и Имран Алиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://cpj.org/ru https://jam-news.net/
10:31, 14 марта 2025
Завершено следствие по делу Алиева и Гахрамана
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Фото
11:17, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
Канатка Шуша-Ханкянди: считаем расходы
Фото
19:17, 10 марта 2025
Ветер с Апшерона
Самый интересный судебный процесс
Фото
15:48, 10 марта 2025
Ветер с Апшерона
22
Положительное свойство узелка в отношениях Баку-Москва
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Юрий Озаровский. Фото: t.me/MoreOz
14 марта 2025, 18:53
Блогер Озаровский оштрафован за ролик о вывозе песка с пляжей Анапы

Михаил Саакашвили. Март 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14 марта 2025, 13:54
Саакашвили отказался от участия в суде

Эльгиз Гахраман (слева) и Имран Алиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://cpj.org/ru https://jam-news.net/
14 марта 2025, 10:31
Завершено следствие по делу Алиева и Гахрамана

Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше