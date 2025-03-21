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02:41, 21 марта 2025

Глава азербайджанской НПО отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель организации «Право и развитие» Хафиз Гасанов привлечен в качестве обвиняемого лица по обновленному делу против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Гасанов помещен под домашний арест, апелляцию на это решение суд отклонил. 

Как писал «Кавказский узел», 14 марта в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдение за выборами Мамед Мамедзаде. Арест активистов связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск. 

Глава НПО «Право и развитие» Хафиз Гасанов привлечен в качестве обвиняемого по обновленному делу против ряда местных и иностранных НПО, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из коллег активиста.

«Хафиз Гасанов был задержан еще 14 марта. Его допрашивали до вечера этого дня, после чего отпустили, однако 17 марта его вновь вызвали в следственное управление Генпрокуратуры и на этот раз уже признали обвиняемым. Ему вменяют «должностной подлог», «злоупотребление должностными полномочиями» и «легализацию незаконно полученных средств». В тот же день суд избрал ему меру пресечения. Он обжаловал это решение, но 19 марта апелляционный суд оставил решение в силе», - рассказал источник.

По его словам, Гасанову инкриминируется оформление грантов, полученных возглавляемым им ООО LD Konsaltinq от донорских организаций по договорам об услугах. «На самом деле в этом нет никакого криминала. Проекты, реализуемые Гасановым были юридическими услугами. Хафиз Гасанов является профессиональным юристом, членом коллегии адвокатов. Он не признает себя виновным», - пояснил коллега Гасанова.

Связаться с самим Гасановым корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что жалоба Гасанова на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста была отклонена.

Всего к следствию, по данным источников, привлечены около 50 человек, в том числе руководители некоторых проправительственных НПО и сотрудники представительств донорских организаций в Азербайджане. Среди тех, кто был вызван в следственное управление Генпрокуратуры, был и глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов. «Нас вызывали в прокуратуру, но я не могу сказать  в каком статусе и почему. Ибо это тайна следствия», - цитирует Мамедова сайт Gununsesi.info.  

Азербайджанский правозащитник в изгнании, глава базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов, также располагает данными о вызовах в прокуратуру руководителей местных НПО. «В прокуратуру вызывали председателей многих НПО, в том числе провластных. Руководители организаций не хотят предавать это огласке, опасаясь, что это вызовет обратный эффект и их посадят. Следствие интересуется средствами, поступившими в страну от западных доноров, и их использовании. Похоже, правительство стремится окончательно положить конец неконтролируемым поступлениям средств на поддержку гражданского общества и свободных медиа», - отметил правозащитник.

Представители Генпрокуратуры Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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