Число политзаключенных в Азербайджане достигло 357

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Список азербайджанских политзаключенных за два месяца пополнился 17 новыми именами, число включенных в него правозащитниками достигло 357 человек.

Как писал "Кавказский узел", с марта по июнь 2024 года список азербайджанских политзаключенных пополнился 16 именами, в него были включены 303 человека. Впервые с начала 2000-х годов число политзаключенных превысило 300, отметил один из авторов списка, сокоординатор союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. В сентябре 2024 года в обновленный список политзаключенных вошли 319 человек, а в декабре - 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" 12 февраля обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 фамилию. Список составлен сокоординаторами союза – директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

"За прошедшие два месяца число политзаключенных возросло на 26 человек. Причем, вновь в списке появилась группа арестованных за участие в протестах социального характера. В частности, 13 человек были арестованы в связи с волнениями в Имишлинском районе, вспыхнувшими после ДТП со смертельным исходом детей по вине водителя машина дорожной полиции. Арестованным вменяется «хулиганство» и «порча имущества. Мы располагаем сведениями о применении физического давления на арестованных после задержания, нарушения их права на защиту», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, из прошедший период из списка выбыли пять человек.

"Журналист Шамо Эминов вышел на свободу в связи с приостановлением следствия в отношении него. Кроме того, из тюрем освободились по завершению срока наказания член Движения «Мусульманское единство» Шамиль Гасанов, верующие Бахтияр Гаджиев, Бахруз Гаджиев, фигурант «Тертерского дела» Сулейман Гаджиев», - продолжил Гасанов.

Среди новых лиц в списке журналисты Фарид Исмаилов, Шамшад Ага и Шахназ Бейляргызы.

Кроме того, список политзаключенных пополнили оппозиционеры Ибрагим Худиев и Ниджад Ибрагимов.

"Ибрагим Худиев – поэт-сатирик, он известен под псевдонимом Ибрагим Худайи. В своих стихотворениях высмеивал чиновников, осуждал преследования граждан за их убеждения. Его арестовали по надуманному делу о наркотиках. Ниджад Ибрагимов критиковал в социальных сетях органы полиции. В итоге против него была совершена провокация и его обвинили в нанесении ножевого ранения другому человеку, хотя Ибрагимов сам подвергся нападению", - отметил Гасанов.

Он также сообщил о включении в список талышского активиста Мирхафиза Джафарзаде.

"Мирхафиз Джафарзаде по профессии востоковед, принимал активное участие в общественно-политической жизни страны. В 1995 году он уехал в Россию и изредка приезжал в Азербайджан, но по-прежнему интересовался ситуацией на своей исторической родине. В частности, он был активным защитником талышского языка и выступал за создание школьных учебников на талышском языке. Тем самым он привлек к себе внимание спецслужб. В ноябре 2022 года во время очередного приезда в Азербайджан он был арестован по обвинению в госизмене и разжигании ненависти.

Джафарзаде не признал себя виновным в предъявленных обвинениях и назвал их "абсурдными". Суд не провел объективного разбирательства и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Мы только сейчас включили его в список, потому что длительное время не имели доступа к материалам дела», - сказал Гасанов.

Помимо того, списки пополнили пять верующих, арестованных «традиционно» по делам о наркотиках. "Это люди, которые помогали семьям других арестованных верующих и в итоге сами оказались за решеткой", - отметил Гасанов.

В список также включены пять осужденных по «Тертерскому делу», один из которых приговорен к пожизненному заключению.

"Родственники этих людей длительное время были запуганы и боялись обращаться к правозащитникам. Они только сейчас обратились и мы, изучив дела пришли к выводу, что они как и другие фигуранты этого дела, уже реабилитированные также оговорили себя под пытками и достоверных доказательств против них не было. То же самое касается осужденного по Гянджинскому делу Хамзы Мамедли и Надира Магеррамова. Последний вообще был осужден к пожизненному заключению по событиям во время первой Карабахской войны в 1994 году в Губадлинском районе по так называемому делу отряда Гарангуш», - сказал Гасанов.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе 2023 года оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Включенные в список 357 политзаключенных разделены на 12 групп: "журналисты и блогеры" - 27 человек; "правозащитники" – четыре человека, "члены оппозиционных партий и гражданского общества" – 32 человека, "активисты национальных меньшинств" – четыре человека; "антивоенные активисты" – два человека, "по делу села Союдлу" – два человека, “депортированные из Германии политэмигранты” – пять человек, “арестованные по Имишлинскому делу” – 13 человек, “верующие” – 235 человек, “осужденные по Тертерскому делу” - восемь человек, “осужденные по Гянджинскому делу” - 13 человек, “пожизненно осужденные” - 12 человек.

Однако по мнению главы комитета по правам человека парламента Азербайджана Захида Оруджа, указанные лица привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, и были осуждены либо находятся под следствием.

"В большинстве случае, это те силы, которые участвовали в международных проектах, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Азербайджана, и должны были действовать в легитимно. Деятельность вне этого – это уже события контрабанды, уклонение от налогов", - процитировало Оруджа сегодня агентство Turan.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что Азербайджан готов к диалогу с "любой международной структурой, чтобы найти правовое решение по данному вопросу". "Азербайджан выступает за то, чтобы в грантовых проектах за основу принималось азербайджанское законодательство", - заявил он.

Он также сообщил о начале заседаний комиссии по вопросам помилования. Орудж считает, что “предстоящее помилование станет очередным актом гуманизма, из числа предпринятых за последние 30 лет”.

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