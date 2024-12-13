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00:48, 13 декабря 2024

Число политзаключенных в Азербайджане превысило 330

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 17 новыми именами, общее число включенных в него людей достигло 331. Регулярное увеличение числа политзаключенных в стране в 2024 году стало трендом, указал соавтор списка. 

Как писал "Кавказский узел", с марта по июнь список азербайджанских политзаключенных пополнился 16 именами, в него были включены 303 человека. Впервые с начала 2000-х годов число политзаключенных превысило 300, отметил один из авторов списка, сокоординатор союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. В сентябре в обновленный список политзаключенных вошли 319 человек. 

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" (СССПЗА) 12 декабря обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 331 фамилию. Список составлен сокоординаторами союза – директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

«К сожалению, тенденция роста числа политзаключенных продолжается. В предыдущий раз мы обновляли список 23 сентября и тогда в нем было 319 имен. С тех пор пять человек выбыло: трое осужденных по Тертерскому делу и еще один фигурант Гянджинского дела вышли на свободу по истечению срока наказания. Также из списка удален парализованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов, однако ему всего лишь изменена мера пресечения», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» соавтор списка Эльшан Гасанов.

Вместе с тем, продолжил он, в списке появились 17 новых человек. «Среди них пять журналистов Meydan TV – Айнур Эльгюнеш, Натиг Джавадлы, Айсель Умудова, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева и арестованные с ними независимый репортер Рамин Деко (Джебраилзаде) и медиа эксперт Ульви Таиров. Также ряды политзаключенных пополнили правозащитник Руфат Сафаров и политолог Азер Гасымлы», - пояснил Гасанов.

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

Помимо перечисленных людей, в список включен также житель села Союдлу Джошгун Мусаев.

«Его арестовали и приговорили к трем годам лишения свободы по делу о наркотиках, однако истинной причиной ареста стало изготовление им плакатов, которые использовались в ходе протестов жителей Союдлу против загрязнения окружающей среды расположенным рядом золоторудным предприятием. Семья Мусаева долгое время опасалась предать его дело огласке, поэтому мы его только сейчас включили в наш список», - сказал Гасанов.

С появлением Мусаева в списке политзаключенных в нем возникла новая группа «Осужденные по событиям в Союдлу». Ранее политзаключенным был признан арестованный в связи с этими событиями предприниматель, бывший депутат Назим Бейдемирли, заметил Гасанов.

«Бывшего депутата арестовали по надуманному делу о вымогательстве после того, как он заявил об обоснованности требований жителей Союдлу. Он был их депутатом и знал реальную ситуацию в селе», - указал правозащитник.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Остальные семь новых политзаключенных – члены «Мусульманского единства» и верующие, которых традиционно обвиняют по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщил правозащитник.

«Мусульмане-шииты по-прежнему подвергаются репрессиям. В них власти видят «пятую колонну» Ирана, поэтому они продолжают преследовать представителей этого сообщества. В этом пародоксальность ситуации: обычно в недемократических странах преследуют представителей религиозных меньшинств, но азербайджанский режим подвергает арестам шиитское большинство, поскольку они кажутся потенциально наиболее организованной силой. Не случайно – верующие являются наиболее крупной группой в нашем списке. Их 233, то есть более двух третей», - отметил Гасанов.

Политзаключенные в списке классифицированы по 11 группам: в группе «журналисты и блогеры» - 25 человек, «правозащитники» – четыре человека,  «члены оппозиционных партий и гражданского общества» – 30, «активисты национальных меньшинств» – три человека, «антивоенные активисты» – два человека, «осужденные по событиям в селе Союдлу» – два человека, «депортированные из Германии политэмигранты» – пять человек, «верующие» – 233, «осужденные по Тертерскому делу» - четыре человека, «осужденные по Гянджинскому делу» - 12, «пожизненно осужденные» - 11.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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