Семь человек арестованы по делу Meydan TV

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Пяти сотрудникам Meydan TV и журналисту-фрилансеру предъявлены обвинения в контрабанде, они арестованы на четыре месяца. По этому же делу заключен под стражу знакомый одной из обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны на 48 часов по подозрению в контрабанде валюты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

С ноября 2023 года в Азербайджане по обвинениям в контрабанде были арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13 и Meclis.info. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Адвокаты назвали обвинения необоснованными

Сегодня всем шестерым задержанным журналистам было предъявлены обвинения по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц), после чего они были доставлены в Хатаинский райсуд, который отправил их под арест на четыре месяца.

Адвокат Агаевой Назим Мусаев назвал решение суда необоснованным. «Абсолютно необоснованное решение. Моя подзащитная Хаяля Агаева даже не поняла, в чем основа обвинения. За ней просто пришли и забрали из дома. В ходатайстве об аресте все было написано общими словами, никаких первичных доказательств вины журналистки не было представлено. Мы, конечно, подадим апелляцию на арест», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Агаева не имела жалоб на условия содержания и обращение в ИВС Хатаинской полиции. «Самочувствие у Хаяли нормальное. Жалоб она не высказывала. Она сохраняет бодрость духа», - отметил адвокат Мусаев.

Неясно, о какой «контрабанде» речь идет

Адвокат Умудовой Агиль Лаидж также указал, что обоснование обвинения непонятно ни его подзащитной, ни ему самому. «Когда она выезжала за рубеж на учебу или по другим личным обстоятельствам, она каждый раз в аэропорту представляла таможенные декларации, даже несмотря на то, что у нее не было вещей, подлежащих декларации. Однако она делала это с учетом рисков ее деятельности журналиста, работающего в альтернативном медиа. Поэтому неясно, о какой «контрабанде» речь идет», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, самочувствие у Умудовой "неважное". «Ей и после задержания вызывали в Бакинскую полицию «скорую». И вчера [7 декабря] ей в ИВС Хатаинского района вызывали «скорую». И сегодня она плохо чувствовала себя», - сказал адвокат, добавив, что решение об аресте будет обжаловано.

Адвокат Айтадж Тапдыг Джавад Джавадов также заявил об «абсолютной необоснованности обвинения и ареста». «Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная причина ареста - наказать ее за профессиональную деятельность», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Защитники указали на нарушения прав журналистов

Адвокаты других заключенных также указали корреспонденту «Кавказского узла» на необоснованность преследования их подзащитных и заявили, что подадут апелляции.

На Натига Джавадлы было оказано психологическое давление, отметила его адвокат Зибейда Садыгова. «Натиг Джавадлы сообщил, что у него под давлением, без решения суда заполучили коды от мобильного телефона и компьютера», - сказала она.

Она вообще инвалид. И в СИЗО, куда ее отправят, нет специфичных условий для ее содержания

Айнур Эльгюнеш пожаловалась на условия содержания в ИВС, рассказал адвокат журналистки Эльчин Садыгов. «Там было очень холодно. С двумя одеялами и в куртке журналистка мерзла. Она вообще инвалид. И в СИЗО, куда ее отправят, нет специфичных условий для ее содержания. Мы специально обратимся по этому поводу в госорганы и будем настаивать на освобождении ее из-под стажи не только ввиду ее невиновности, но и по гуманитарным соображениям», - сказал он.

Адвокат Рамина Деко Немат Керимли сообщил, что его подзащитному подложили крупную сумму денег. «Рамина задержали после прибытия из Тбилиси. Выйдя из аэропорта, он сел в такси, там его и задержали. При нем была определенная сумма денег, в количестве, несоздающем ни уголовную, ни административную ответственность. Однако ему подложили крупную сумму денег, примерно 30 тысяч евро, и под этим предлогом задержали и выдвинули обвинение в контрабанде. Он отвергает обвинение и связывает это с профессиональной деятельностью», - сказал адвокат.

Преследованию подвергся и друг семьи Эльгюнеш

По этому делу арестован еще один человек - Ульви Таиров, который "вообще не имеет отношения к Meydan TV", сообщил его адвокат Бахруз Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Таирова задержали на улице, привели домой и устроили обыск

«Просто они семейно дружили с Айнур Эльгюнеш. Таирова задержали на улице, привели домой и устроили обыск. В ходе обыска в доме Таирова была изъята определенная сумма денег. Однако Таиров сказал, что деньги принадлежат его супруге как налогоплательщику. У его супруги есть договоры о выполнении услуг, и деньги были выручены за это. Она платили налоги, деньги ей перечислялись на банковский счет. О какой контрабанде может идти речь? Сам Таиров с 2022 года не выезжал за границу. Мы будем требовать возвращения денег, а на арест будет подана апелляция», - заявил адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении перечисленных людей по ходатайству следственного органа и по представлению прокурора была избрана мера пресечения в виде ареста. Он отметил, что согласно законодательству арестованные имеют право на апелляцию.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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