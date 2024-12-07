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20:51, 7 декабря 2024

Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов

Логотип Meydan TV. Скриншот от 06.12.24 из YouTube-канала Meydan TV, https://www.youtube.com/post/Ugkxu-nGzh1UQS3CAcwtbhniF-4elEo9ImOr

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержания журналистов Meydan TV направлены на подавление критических голосов и нагнетание страха в азербайджанском обществе, а очередной виток репрессий стал свидетельством усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Баку были задержаны журналисты Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натик (Натиг) Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко) и Хаяла (Хаяля) Агаева. Полиция Азербайджана сообщила о расследовании дела о контрабанде иностранной валюты в отношении Джабраилзаде и задержании еще нескольких человек. Позже стало известно, что задержана также Айсель Умудова. Редакция в своем заявлении назвала задержания и допросы журналистов незаконными и отвергла обвинения. Адвокатов журналистов не допускают к подзащитным, а в их домах прошли обыски. Ночью 7 декабря задержанные были переведены в статус подозреваемых. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Комитет по защите журналистов осудил задержание властями сотрудников Meydan TV.

Председатель Национального совета демократических сил (НСДС), доктор исторических наук Джамиль Гасанли, глава меджлиса партии "Мусават" Ариф Гаджилы, директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы, лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли прокомментировали "Кавказскому узлу" задержания журналистов Meydan TV.

По мнению Джамиля Гасанли, "от последних арестов веет сталинскими репрессиями 1937 года".

"Сейчас буквально каждую неделю, каждый день поступают вести о новых задержаниях и арестах. Так было в 1937 году. Каждый ждал, что и в его дверь постучатся. И сейчас так. За последнюю неделю был арестован правозащитник Руфат Сафаров, накануне задержаны шесть журналистов MeydanTV", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, нынешние задержания являются новым этапом волны репрессий против медиа и журналистов. "За последний год были арестованы сотрудники Abzas Media, ToplumTV, Kanal-13, теперь настала очередь Meydan TV. Журналистов всех этих изданий обвиняют в контрабанде. Однако журналистские расследования показывают, кто на самом деле в стране занимается контрабандой. Это - коррумпированные чиновники, выводящие награбленное за границу", - продолжил Гасанли.

Власти пытаются заглушить критические голоса в стране

По его словам, никогда ранее, ни в советский период, ни в годы независимости в Азербайджане не было так много арестованных журналистов. "Обвинения журналистам в контрабанде абсолютно нелепы. К примеру, возьмем Айнур Эльгюнеш, она известна как высокопрофессиональный и добросовестный журналист. Или возьмем Натига Джавадлы, он один из самых начитанных людей страны. Он один из самых образованных и воспитанных людей, который всю жизнь провел с книгой в руках. Самых лестные слова можно сказать и о других журналистах. У них в домах были проведены обыски, и ничего, относящегося к контрабанде не было обнаружено. Надо отметить, что как раз Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13, Meydan TV выявляли факты коррупции в стране. Поэтому журналисты этих медиа и стали объектами преследований, что является результатом беспокойства власти по поводу фактов, выявляемых журналистами. Власти пытаются заглушить критические голоса в стране", - далее отметил Гасанли.

Ариф Гаджилы считает, что аресты журналистов преследуют цели нагнетания страха в обществе - после того как Карабах перешел под контроль Азербайджана, граждане могут потребовать "решения проблем демократизации страны". "Репрессии нацелены на нагнетание страха в обществе, подавление любой критики правительства", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что меджлис партии "Мусават" 7 декабря принял заявление в связи с ситуацией в стране с правами человека. В документе отмечается, что "каждый раз в канун праздников и знаменательных событий в обществе возникают ожидания прекращения репрессий, освобождения невинно осужденных лиц". "Особенно эти надежды связывались с климатической конференцией COP29. Однако вопреки ожиданиям, власти не только не освободили политзаключенных, напротив, еще больше усилили репрессии", - далее сказано в заявлении.

В настоящее время в тюрьмах страны содержится более 300 политзаключенных, включая члена "Мусават" Тофига Ягублу, представителя ПНФА Замина Салаева, журналистов, религиозных активистов и других, напоминает "Мусават".

"В последние дни началась новая волна репрессий, арестован правозащитник Руфат Сафаров, задержаны журналисты Meydan TV – Хаяла Агаева, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудова и Натиг Джавадлы, а также независимый журналист Рамин Деко", – заявила партия , потребовав от властей освобождения всех арестованных по политическим мотивам, прекращения репрессий.

Партия призывает власти Азербайджана "учесть идущие в регионе и мире процессы, предпринять накануне Дня солидарности азербайджанцев мира шаги, направленные на достижение в стране гражданского согласия".

Азербайджан стремительно движется к диктатуре, и это свидетельство геополитического выбора Азербайджана в пользу России.

Азер Гасымлы усматривает в арестах журналистов Meydan TV продолжение тренда на геополитическую переориентацию Азербайджана. "Аресты журналистов Meydan TV, по сути, стали ответом на призыв послов ЕС, США, Великобритании и Швейцарии освободить арестованных журналистов и активистов. То есть это было демонстративным вызовом Западу. Азербайджан стремительно движется к диктатуре, и это свидетельство геополитического выбора Азербайджана в пользу России. Однако власти могут иметь кратковременные успехи в установлении репрессивного режима", - сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку осудили репрессии против активистов и журналистов в Азербайджане, призвав к их освобождению в канун Международного дня прав человека. МИД страны обвинил западных дипломатов во вмешательстве в вопросы национального правосудия.

Али Керимли считает, что "правящий режим стремится ввергнуть страну во мрак". "Все окна, проливающие свет, закрываются. Однако историю невозможно повернуть вспять. Более жестокие диктатуры в конечном итоге терпели крах. Аресты журналистов будут только усиливать протестные настроения и сопротивление в обществе. В век интернета невозможно перекрыть критические голоса", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла". 

Напомним, что за последний год в Азербайджане по обвинениям в контрабанде были арестованы журналисты Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, руководитель онлайн-платформы Meclis.info.

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября, дело передано в суд.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". 

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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