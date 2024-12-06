Дело журналистов Abzas Media дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против журналистов Abzas Media поступило в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание по делу назначено на 17 декабря.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В ноябре Вагифгызы, Абсаламова и Гасымова столкнулись с притеснениями в изоляторе и потребовали вмешательства омбудсмена, заявив о физическом насилии. 4 декабря послы США, Великобритании, Швейцарии и глава представительства ЕС в Баку призвали власти освободить арестованных активистов и журналистов, в том числе фигурантов дела Abzas Media.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября.

Дело Abzas Media 4 декабря было передано на рассмотрение коллегии судей под председательством Расима Садыхова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат одного из обвиняемых Хафиза Бабалы Расул Джафаров. По его словам, подготовительное заседание назначено на 17 декабря.

Джафаров отметил, что в уголовном деле нет никаких доказательств вины его подзащитного.

"Обвинение против Хафиза Бабалы построено на субъективных интерпретациях. Мы будем настаивать на оправдательном вердикте, а до того, мы будем просить об изменении меры пресечения на домашний арест. Следствие завершено, и основания для содержания его под стражей по соображением возможности воздействия Бабалы на ход расследования устранены. С другой стороны, освобождение из-под стражи Бабалы необходимо по гуманитарным соображениям, он инвалид третьей группы по зрению, и в СИЗО от неподвижного образа жизни у него усугубились проблемы с варикозным расширением вен в стопе. Это подтверждено и в ответном письме главного медицинского управления Минюста на запрос омбудсмена, к которому обращался Бабалы, хотя врачи Минюста почему-то не увидели "необходимости" в хирургической операции Бабалы. Тем не менее, они признали наличие у него этой серьезной проблемы со здоровьем", - сказал адвокат.

Защитник Фарида Мехрализаде Джавад Джавадов также указал на отсутствие доказательств вины своего подзащитного. "Фарид Мехрализаде вообще не имеет никакого отношения к Abzas Media, он не работал в этом издании. Мехрализаде давал комментарии этому СМИ, как и многим другим медиа в Азербайджане", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов тоже заявил корреспонденту "Кавказского узла" об отсутствии достоверных доказательств против журналистки. "Севиндж Вагифгызы была ответственна за творческую работу, никаких финансовых операций она не проводила. Фигуранты этого дела заявляют, что их преследуют за журналистскую деятельность, – и действительно, читая материалы этого дела, приходишь к такому выводу", – сказал Садыгов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов убежден, что журналистов арестовали по сфабрикованным обвинениям с целью наказать за их работу. "Abzas Media стало известно своими расследованиями фактов коррупции. Обвинения журналистам в контрабанде, "отмывании денег", "незаконном предпринимательстве" и тому подобном смехотворны. Журналистам вменяют получение грантов из-за рубежа, но это нормальная практика в мире. Не нормально то, что в Азербайджане приняли закон, фактически запрещающий деятельность иностранных доноров", - сказал Гасанов.

Он не ожидает от суда объективного расследования. "Суды в Азербайджане по политическим делам исполняют заказы высшей власти страны, и личности судей, рассматривающих дела, не имеют решающего значения. Но в этом случае дело передали на рассмотрение судейскому составу под председательством Расима Садыхова, который с "особым усердием" ведет дела политзаключенных. В 2019 году Институт мира и демократии включил его в печальный список судей, выносящих "решения по политическому заказу". В свое время он вынес приговоры правозащитникам Арифу Юнусу, Лейле Юнус, члену партии Народного фронта Фуаду Ахмедли, религиозным активистам Абульфазу Буньядову, Эльхану Искендерову", - напомнил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что подготовительное заседание по делу Abzas Media назначено на 17 декабря. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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