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10:58, 7 ноября 2024

Дело Мехрализаде вписалось в тренд преследования критиков властей Азербайджана

Фарид Мехрализаде. Фото: https://accentnews.ge/ru/article/114841-azerbaidzhanskii-ekonomist-pokhishchen-i-zaderzhan-po

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить обвиненного в контрабанде экономиста Фарида Мехрализаде, заявив, что его дело является наглядным примером преследования критиков режима.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам. 6 сентября срок его ареста был продлен до 19 декабря. 5 ноября суд отказался снять арест с автомобиля Мехрализаде.

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Срок предварительного следствия по этому делу был продлен до 20 сентября.  17 августа Мехрализаде предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализация доходов, полученных преступным путем, контрабанде и в подделка документов.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением, в котором призвал власти Азербайджана немедленно освободить Фарида Мехрализаде.

"В то время как Азербайджан, где по меньшей мере 15 журналистам грозят потенциально длительные сроки тюремного заключения, готовится принять конференцию ООН по изменению климата COP29, дело Фарида Мехрализаде в очередной раз демонстрирует, как нелепо в этой стране могут попасть под непрекращающиеся репрессии те, кто придерживается критических взглядов", – процитирована в заявлении координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Правительство Азербайджана должно столкнуться с международным порицанием, если оно не освободит Мехрализаде и всех других несправедливо заключенных журналистов перед COP29, подчеркнула Саид.

Адвокат Джавад Джавадов указал на отсутствие оснований для содержания Мехрализаде под стражей, а также для его уголовного преследования.

"Нет ни материальных, ни процессуальных оснований для содержания Мехрализаде под стражей. Достоверных доказательств причастности его к инкриминируемым преступлениям следствием не было представлено. С другой стороны, он ранее не был судим, известный в обществе человек дорожащий своей репутацией и подозревать его в том, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия, абсолютно не обоснованно. Кроме того, с ним уже длительное время не проводится следственных действий и содержать его под стражей нет смысла. К сожалению, наши жалобы на арест и ходатайства на изменение меры пресечения не удовлетворяются", – сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Защита будет добиваться признания неправомерности ареста Мехрализаде в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), добавил он.

Напомним, ранее защита Фарида Мехрализаде заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ из-за нарушения его прав на собственность после того, как апелляционный суд в Баку отказался снять арест с машины Мехрализаде.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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