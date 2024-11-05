Суд отказался снять арест с автомобиля Мехрализаде

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Защита экономиста Фарида Мехрализаде, обвиняемого по делу Abzas Media, заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушения его прав на собственность после того, как апелляционный суд в Баку отказался снять арест с машины Мехрализаде.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам. 6 сентября срок его ареста был продлен до 19 декабря.

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Срок предварительного следствия по этому делу был продлен до 20 сентября. 17 августа Мехрализаде предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализация доходов, полученных преступным путем, контрабанде и в подделка документов.

В Бакинском апелляционном суде сегодня, 4 ноября, состоялось рассмотрение жалобы на арест автомобиля экономиста Фарида Мехралызаде, сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

"Личный автомобиль Фарида Мехарализаде был изъят еще при его задержании. 27 августа решением Хатаинского районного суда Баку по представлению следствия на автомобиль был наложен арест. Следствие считает, что Мехрализаде приобрел автомобиль на средства, приобретенные преступным путем и потому на машину должен быть наложен арест как на "материальное доказательство", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защита представила доводы в пользу несостоятельности позиции стороны обвинения, продолжил он.

"Мы предоставили финансовые документы о доходах Мехрализаде. В качестве начальника отдела коммерческого банка Unibank он на протяжении трех лет ежегодно имел доходы в размере 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов). Он вполне мог приобрести на законные доходы этот автомобиль, включая таможенное оформление 20 тысяч манатов (около 12 тысяч долларов). Апелляционную жалобу подала и супруга экономиста Наргиз Мухтарова. Она указала, что машина была куплена во время их совместного брака и по этой причине изъятие машины неправомерно. Сегодня в суде указала, что ее доходы были законными и они позволяли приобрести не только одну такую машину, но и несколько машин", – пояснил адвокат.

Однако, по его словам, апелляционный суд не удовлетворил жалобы Мехрализаде и Мухтаровой. "Это нарушение прав собственности, и мы обратимся в ЕСПЧ", – подчеркнул защитник.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" о решении суда. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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