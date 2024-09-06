Продлен арест экономиста Мехрализаде по делу Abzas Media

06 сентября 2024, 23:52

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Экономист Фарид Мехрализаде, арестованный по делу Abzas Media, оставлен под стражей еще на три месяца. Защита намерена обжаловать это решение, а сам Мехрализаде отвергает свою причастность к делу.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания, а лишь давал комментарии журналистам. 17 августа стало известно, что Мехрализаде, как и другим фигурантам дела, предъявлены новые обвинения по нескольким уголовным статьям, предусматривающим до 12 лет заключения.

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Срок предварительного следствия по этому делу был продлен до 20 сентября.

Хатаинский районный суд Баку удовлетворил сегодня ходатайство следствия о продлении ареста Мехрализаде еще на три месяца, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Джавад Джавадов.

«Следствию понадобилось дополнительное время для следственных действий. Мы со своей стороны указали на неправомерность привлечения Мехрализаде к уголовной ответственности по этому делу. Примечательно, что его арестовали спустя полгода после открытия уголовного дела, причем достаточных первичных доказательств его вины и вобще какой-либо логической связи Мехрализаде с этим делом нет. Он сам сказал в суде, что не имеет никакого отношения к Abzas Media. Он, будучи экспертом-экономистом, всего лишь несколько раз предоставлял комментарии изданию, как и другим СМИ, но делового партнерства с Abzas Media не имел. С другой стороны, нет и процессуальных оснований для содержания Мехрализаде под стражей: он не скрывался от следствия, имеет в Баку постоянное место жительства и может до завершения следствия оставаться хотя бы под домашним арестом. Но наше ходатайство об изменении меры пресечения не было удовлетворено. Суд продлил арест экономиста до 19 декабря», - рассказал адвокат, отметив, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Сотрудник Хатаинского районного суда сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ходатайство следственного органа в соответствии с требованием закона было рассмотрено в закрытом режиме и удовлетворено.Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" информировал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, о них рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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