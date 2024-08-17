Следствие ужесточило обвинения экономисту Мехрализаде

17 августа 2024, 13:59

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Азербайджанскому экономисту Фариду Мехрализаде, арестованному по делу Abzas Media, предъявлены новые обвинения по нескольким уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания и всего лишь давал комментарии журналистам.

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Срок предварительного следствия по этому делу был продлен до 20 сентября.

Экономисту Фариду Мехрализаде предъявлены новые обвинения, сообщила на своей странице в Facebook* его супруга Наргиз Мухтарова, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По ее словам, Мехрализаде предъявлены обвинения по статьям 193.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в значительном размере), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов) УК Азербайджана.

Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают до 12 лет лишения свободы, сообщает на своем сайте Meydan TV.

Напомним, 16 августа стало известно, что аналогичные обвинения (в незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов, контрабанде, уклонении от уплаты налогов и подделке документов) предъявлены журналистке Abzas Media Наргиз Абсаламовой, которая арестована по обвинению в контрабанде валюты.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

По делу Abzas Media был арестован в апреле и руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По обвинению в контрабанде в рамках дела Abzas Media арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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