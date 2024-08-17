17 августа 2024, 05:12

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Журналистка азербайджанского интернет-издания Abzas Media Наргиз Абсаламова, которая находится под стражей по обвинению в контрабанде валюты, также обвинена в незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов, контрабанде, уклонении от уплаты налогов и подделке документов, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой, она обвиняется в контрабанде валюты.

Наргиз Абсаламова, как и другие сотрудники интернет-издания Abzas Media, арестована по обвинению в контрабанде валюты. О том, кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана", а о том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы – в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Журналистке Abzas Media Наргиз Абсаламовой предъявлены новые обвинения, пишет 16 августа "Туран" со ссылкой на адвоката Шахлу Гумбатову.

По словам Гумбатовой, Абсаламовой предъявлены обвинения по статьям 193.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением дохода в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в значительном размере), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

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