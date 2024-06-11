Наргиз Абсаламова. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/301706

11 июня 2024, 13:20

Продлен арест Наргиз Абсаламовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей журналистки интернет-издания Abzas Media Наргиз Абсаламовой, обвиняемой по делу о контрабанде валюты. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая Хатаинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Наргиз Абсаламовой на 22 дня – до 20 июня. Журналистка выразила протест против необоснованного содержания под стражей. 3 июня апелляционный суд утвердил решение о продлении срока содержания под стражей Абсаламовой.

Наргиз Абсаламова, как и другие сотрудники интернет-издания Abzas Media, арестована по обвинению в контрабанде валюты. О том, кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана", а о том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы – в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел представление следственного органа о продлении срока ареста Наргиз Абсаламовой. Суд продлил срок предварительного заключения журналистки еще на три месяца – до 20 сентября, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

"Следственный орган обосновал продление срока ареста необходимостью проведения дополнительных следственных действий. Якобы в этот период Наргиз Абсаламова, оставаясь на свободе, может вступить в контакт с другими лицами, обмениваться информацией и помешать следствию", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Защита считает эти доводы необоснованными. "Содержать журналистку под арестом еще три месяца только на основе абстрактных предположений, что она может вступить в контакт с некими "другими лицами", обмениваться с ними информацией и таким образом препятствовать следствию – не основывается на объективной целесообразности. Если [учесть, что] есть другие меры пресечения, которые тоже ограничивают контакты обвиняемых с внешним миром, в частности – домашний арест", – отметила Гумбатова.

Защита подаст апелляцию на решение суда, подчеркнула она. Гумбатова добавила, что прокурор принял решение продлить срок следствия по делу Abzas Media до 20 сентября.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что суд продлил срок ареста Абсаламовой.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следствия.

Напомним, 10 июня суд продлил сроки предварительного заключения двоим другим обвиняемым по делу Abzas Media – Хафизу Бабалы и Эльнаре Гасымовой.

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Примечание:

"Адвокат указала на преследование властями родственников журналистов Abzas Media", "Апелляционный суд оставил под арестом руководителя Kanal-13", "Федерации журналистов потребовали остановить преследование коллег в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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