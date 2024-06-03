Журналистка Абсаламова оставлена под стражей в Баку вопреки доводам защиты

03 июня 2024, 17:16

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Апелляционный суд в Баку проигнорировал аргументы защиты и оставил в силе решение о продлении ареста журналистки Наргиз Абсаламовой, обвиняемой по делу Abzas Media.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Хатаинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Наргиз Абсаламовой на 22 дня, до 20 июня. Журналистка выразила протест против необоснованного содержания под стражей, защита пообещала обжаловать решение суда.

Наргиз Абсаламова, как и другие сотрудники интернет-издания Abzas Media, арестована по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. О том, кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана", а о том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы – в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой на продление срока ее предварительного заключения. Защита сочла решение апелляционной инстанции неправомерным и намерена в перспективе оспаривать законность досудебного содержания журналистки в ЕСПЧ.

Решение о продлении срока ареста Наргиз Абсаламовой было обжаловано, рассмотрение жалобы состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Ровшана Рагимова.

Следователи не приводят конкретных доводов, обосновывающих их предположения

"Следственный орган вновь мотивировал продление ареста необходимостью продолжения следственных действий. По утверждению следствия, оставаясь на свободе, Абсаламова "может повлиять на ход расследования", "скрыться от следствия". Однако при этом следователи не приводят конкретных доводов, обосновывающих их предположения. Мы, со своей стороны, указали на то, что Абсаламова была задержана спустя 10 дней после открытия этого уголовного дела, и сразу была привлечена в качестве свидетеля. За это время она не предпринимала попыток скрыться, приходила на следствие по первому вызову. И в день задержания она сама прибыла в полицию на допрос в качестве свидетеля. А утверждения о том, что она может повлиять на ход расследования, весьма абстрактны", - рассказала адвокат.

Кроме того, продолжила она, "в отношении журналистки следственных действий не проводится". "Если следствию необходимо время для продолжения расследования, то в таком случае это может проводиться и без содержания Абсаламовой под стражей. Тем более что в Баку есть у нее постоянное место жительства. Если возникнет необходимость в ее участии в следственных действий, то ее могут вызвать", - сказала Рагимова.

Однако, по ее словам, апелляционный суд не внял доводам защиты и оставил жалобу без удовлетворения. Защита будет оспаривать в ЕСПЧ законность досудебного ареста Абсаламовой, поскольку в отношении журналистки нарушен целый ряд статей Европейской конвенции прав человека, в том числе"право на свободу и личную неприкосновенность", "право на справедливое судебное разбирательство", "право на свободу выражения", сообщила адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы журналистки. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

Кроме того, 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и также обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов.

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