Суд продлил срок ареста журналистке Наргиз Абсаламовой

25 мая 2024, 22:41

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Суд в Баку продлил до 20 июня срок предварительного заключения журналистке Наргиз Абсаламовой. Журналистка выразила протест против необоснованного содержания под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля арест Абсаламовой был продлен на три месяца. Защита назвала решение суда необоснованным.

В Азербайджане арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства следственного органа о продлении срока предварительного заключения Абсаламовой, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Ровшана Рагимова.

Суд удовлетворил ходатайство и постановил продлить арест Абсаламовой еще на 22 дня, до 20 июня. Таким образом, общий срок досудебного ареста журналистки достигнет уже 6 месяцев 21 дня, подсчитала адвокат.

«Наргиз Абсаламова не признает себя виновной. Она выразила протест против необоснованного продления срока ее ареста. Абсаламова указала, что после ареста в отношении нее серьезных следственных действий не проводилось. Была назначена только почерковедческая экспертиза, ее заключение уже готово, и в дальнейшем содержании под стражей никакого смысла и целесообразности не имеет. Мы, сторона защиты, также указали на необоснованность продления ареста. Однако суд решил иначе. На чем основывается решение суда, пока мы не знаем, поскольку была оглашена только резолютивная часть постановления. После того, как мы решение получим на руки, подадим апелляцию», - отметила адвокат.

Рагимова воздержалась от комментариев по поводу заключения почерковедческой экспертизы, сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия.

Наргиз Абсаламова пожаловалась на условия содержания в здании суда. «Каждый раз в здании суда Наргиз Абсаламову в ожидании заседания много часов держат в маленькой, темной, сильно прокуренной комнате, что вызывает у нее дискомфорт и вредит здоровью. На это мы подадим отдельную жалобу в соответствующие органы», - отметила адвокат девушки.

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил информацию о решении суда по делу Абсаламовой. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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