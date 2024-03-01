Адвокат Абсаламовой заявила о препятствиях общению с подзащитной

01 марта 2024, 19:04

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Сотрудники пенитенциарной службы не дали возможности адвокату пообщаться с журналисткой Наргиз Абсаламовой в зале суда, который сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу на продление ареста. Защита обратилась с жалобой в Минюст Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел ", 18 января суд оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими, а 9 февраля отказался удовлетворить ее жалобу на запрет телефонных разговоров с адвокатом. 24 февраля арест Абсаламовой был продлен на три месяца. Защита назвала решение суда необоснованным и сообщила о намерении его обжаловать.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Бакинском апелляционном суде сегодня под председательством судьи Анара Тарывердиева состоялось рассмотрение жалобы журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на продление срока ее ареста, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова.

Она сообщила о препятствовании её общению с подзащитной в зале суда. "Обвиняемых приводят в зал суда до прихода судей. Поэтому у нас была возможность перед слушаниями обсудить с Наргиз через стеклянную клетку доводы нашей апелляционной жалобы. В этот момент человек в гражданской одежде заявил секретарю суда, что конвоиры выводят Наргиз из зала и вернут ее, когда придут судьи. Когда же я возразила, он мне заявил, что "это не место для ваших встреч", - рассказала Рагимова.

По ее словам, этот мужчина присутствовал на всем протяжении закрытого судебного процесса, несмотря на то, что в зале было значительное число сотрудников пенитенциарной службы в форме.

В ходе заседания суда Абсаламова попросила разрешить ей выйти из клетки и выступить с трибуны. Судья удовлетворил ходатайство, продолжила Рагимова. "Однако сотрудники пенитенциарной службы подошли к судье и сказали, что "это невозможно". "Когда я попросила их привести разумные объяснения этого запрета, то услышала, что "это нельзя по причине безопасности Наргиз Абсаламовой". К сожалению, судья пересмотрел свое решение. Таким образом, из-за незаконного вмешательства сотрудников пенитенциарной службы Наргиз не позволили выступить с трибуны, и это стало причиной дополнительной напряженности на процессе", - сказала Рагимова.

Она подчеркнула, что если речь идет о состязательности процесса и равноправии сторон, то с учетом презумпции невиновности обвиняемый вправе выступать за пределами клетки.

Рагимова указала, что обратилась через социальные сети в Минюст Азербайджана с требованием провести расследование, по какому праву мужчина вмешивался в профессиональную работу адвоката, а также принять меры в связи незаконными действиями сотрудников пенитенциарной службы.

Апелляционная жалоба журналистки не была удовлетворена, сообщила адвокат. "Решение суда абсолютно необоснованно. Нет причин для содержания Абсаламовой под стражей. Она поначалу была в статусе свидетеля и по первому же вызову приходила на следствие. Даже в день задержания она пошла в полицию без адвоката, поскольку была уверена в своей невиновности. С другой стороны, что после процессуальных действий в день задержания, что потом, после ареста Абсаламовой, с ней никаких следственных мероприятий не проводилось", - отметила Рагимова. По ее словам, журналистка отвергает обвинения и связывает их со своей профессиональной деятельностью.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. В Бакинском апелляционном суде воздержались от комментариев, сославшись на то, что согласно законодательству разбирательства, касающиеся меры пресечения, проводятся в закрытом режиме, и информация о их содержании не предоставляется в прессу.

Эксперт в области прав человека, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров пояснил, что общение адвоката и обвиняемого лица во время судебного заседания разрешается судьей. При этом, по его словам, в законодательстве нет прямого запрета на общение адвоката с подзащитным в зале суда в отсутствие судей.

Юрист указал на неправомерность вмешательства сотрудников пенитенциарной службы в действия судьи во время процесса. "Решения на процессе принимает судья. Он может не только позволить обвиняемому выступить с трибуны, но и освободить его”, - отметил эксперт.

Вообще, по его словам, во время процесса обвиняемый вправе просить позволить ему не только выступить с трибуны, но и сесть рядом со своими адвокатами для консультаций по ходу разбирательства.

Сафаров также указал на неправомерность присутствия в зале сотрудника пенитенциарной службы в гражданской одежде. "Все конвоиры и другие сотрудники пенитенциарной службы должны быть в их специальной форме”, - заявил юрист.

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