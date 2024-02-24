Продлен арест журналистке Наргиз Абсаламовой

24 февраля 2024, 22:26

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Суд в Баку на три месяца продлил срок предварительного заключения журналистке Abzas Media Наргиз Абсаламовой. Защита назвала решение суда необоснованным и сообщила о намерении его обжаловать.

Как писал "Кавказский узел ", суд 18 января оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими, а 9 февраля отказался удовлетворить ее жалобу на запрет телефонных разговоров с адвокатом.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд Баку сегодня еще на три месяца, до 29 мая, продлил срок предварительного заключения Абсаламовой, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Ровшана Рагимова.

«Следствие мотивировало необходимость продления срока ареста тем, что оно направило запросы в госорганы по этому делу и ждет ответов. Кроме того, якобы могут быть установлены новые причастные к этому делу лица и может возникнуть необходимость в проведении очных ставок. Конечно, это необоснованные аргументы. Для этого нет надобности содержать журналистку под стражей. Она может быть освобождена из-под стражи под другую меру пресечения и по первому вызову явиться на следствие. К сожалению суд, не принял наших доводов и продлил срок ареста», - рассказала адвокат.

По ее словам, защита обжалует это решение в апелляционном суде. Адвокат подчеркнула, что Абсаламова не считает себя виновной и связывает свое дело с журналистскими расследованиями Abzas Mediа.

В Хатаинском райсуде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении срока ареста Абсаламовой. Представители следствия оказались не доступными для комментариев.

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