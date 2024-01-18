Суд отказал журналистке Abzas Media в общении с близкими

18 января 2024, 16:18

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Хатаинский суд Баку оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими. Защита считает необоснованным ограничение прав журналистки Abzas Media.

Как писал "Кавказский узел ", журналистам, арестованным по делу Abzas Media, запрещено звонить родным и адвокатам, писать письма близким, получать книги, заявил директор издания Ульви Гасанли.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Хатаинский районный суд Баку рассмотрел сегодня жалобу на запрет арестованной журналистке Abzas Media Наргиз Абсаламовой на встречи и телефонные разговоры с членами своей семьи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, сама журналистка не была доставлена в суд. "Мы ходатайствовали о переносе слушаний с целью обеспечении участия Абсаламовой на процессе. Однако ходатайство не было удовлетворено", - сказала Гумбатова.

Она считает введенный следствием запрет на общение журналистки с родными необоснованным. "Следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовой с близкими может быть использовано "для воспрепятствования разоблачению других лиц, совершивших преступления", а также "необходимостью предотвращения новых преступлений". Но эти утверждения не подкрепляются конкретными доказательствами и потому необоснованны", - продолжила адвокат.

По мнению Гумбатовой, даже если у следствия были бы какие-то основания для своих предположений, журналистку не следовало бы полностью лишать общения с родными.

"К примеру, встречи Абсаламовой со своими близкими могут быть организованы в СИЗО в определенных условиях – присутствии при общении надзирателей. Однако суд не принял во внимание позицию защиты, и в итоге жалоба была оставлена без удовлетворения", - сказала адвокат, добавив, что защита подаст апелляцию на это решение.

Абсаламова отвергает обвинение и считает, что ее преследуют из-за журналистской деятельности, подчеркнула адвокат.

В Хатаинском районном суде подтвердили, что жалоба защиты Абсаламовой отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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