Журналисты Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929

11 января 2024, 16:44

Журналисты Abzas Media пожаловались на полную изоляцию под арестом

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Журналистам, арестованным по делу Abzas Media, запрещено звонить родным и адвокатам, писать письма близким, получать книги, заявил директор издания Ульви Гасанли. Власти Азербайджана демонстрируют враждебное отношение к независимым медиа, констатировал журналист.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2023 года силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который публиковался в Abzas Media. Ранее, 20 ноября, были задержаны директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.  10 января суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайства защиты о переводе под домашний арест Гасанли, Вагифгызы и Бабалы. Защитник Гасанли заявил о нарушении конфиденциальности общения адвокатов с подзащитными.  

Кто готовит материалы для Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования издания, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" осудила содержание под стражей журналистов, проходящих по делу Abzas Media.  "Несмотря на отсутствие оснований, суды в Азербайджане продолжают санкционирование содержания под стражей журналистов Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы из Интернет-издания Abzas Media и Хафиза Бабалы из агентства Turan. Преследование этих журналистов должно быть прекращено. Они должны быть освобождены», - говорится в сообщении, опубликованном 11 января на странице "Репортеров без границ" в микроблоге X. 

Гасанли из СИЗО распространил обращение, в котором указал, что он сам и его коллеги Вагифгызы и Бабалы, а также Наргиз Абсаламова и Мохаммед Кекалов не только заключены под стражу, но и "необоснованно полностью изолированы".

"Нам не дают с нашими семьями ни телефонных разговоров, ни  встреч. Нам даже не позволяют звонить нашим адвокатам, омбудсмену, писать письма своим близким. Принесенные членами наших семей книги не передают нам. Наверное, они нам и не передавали бы и продукты питания, но видимо не хотят, чтобы мы объявили голодовку", - говорится в обращении (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Правительство Азербайджана демонстрирует к свободным журналистам, критикам враждебное отношение, подчеркнул в обращении Гасанлы. "Отношение правительства к нам хуже, чем к военнопленным. Им хотя бы раз в месяц позволяли один раз звонить своим родным. У нас нет и этой возможности. Причины этого ясны: правительство демонстрирует ненавистное, враждебное отношение к свободным журналистам, своим критикам, всем, кто говорит правду. Однако не должно быть так. Представители правительства должны понимать, что полностью пресечь критику, свободное слово невозможно. Правда, может истончаться, но она никогда не исчезает. <...> Будьте крепки, не остерегайтесь говорить свое слово", - заявил он.

Представители следственного органа, который ограничил права арестованных журналистов  по делу Abzas Media, оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Национальный совет демократических сил призвал ввести санкции против властей Азербайджана", "Мать журналистки Вагифгызы лишена доступа к пенсионному счету", "Суд отказался перевести Ульви Гасанли под домашний арест".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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