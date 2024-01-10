Суд оставил под стражей трех журналистов Abzas Media

10 января 2024, 23:57

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайства защиты о переводе под домашний арест журналистов Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Хафиза Бабалы, взятых под стражу по делу против интернет-издания Abzas Media. Защитник Гасанли заявил о нарушении конфиденциальности общения адвокатов с подзащитными.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2023 года силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который публиковался в Abzas Media. Ранее, 20 ноября, были задержаны директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро.

Кто готовит материалы для Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования издания, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Хатаинском районном суде Баку 10 января под председательством судьи Сульханы Гаджиевой были рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест директора Abzas Media Ульви Гасанли, главреда этого издания Севиндж Вагифгызы и журналиста-расследователя Хафиза Бабалы.

«Мы в своем ходатайстве указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания Хафиза Бабалы под стражей. Для того, чтобы обвиняемого подвергнуть предварительному заключению, должна быть совокупность первичных доказательств против него. Таково требование статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав и свобод человека. В случае с Хафизом Бабалы нет не то что совокупности доказательств, но даже хотя бы одного первичного доказательства», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров.

В распоряжении корреспондента «Кавказского узла» имеется решение Хатаинского районного суда от 14 декабря в 2023 года об избрании в отношении Хафиза Бабалы меры пресечения в виде ареста на 3 месяца. Согласно документу, следствие обосновывает ходатайство об аресте Бабалы его причастностью к контрабанде иностранной валюты в период 2022-2023 гг. В свою очередь Бабалы, как отмечено в решении суда, отвергает обвинение и подчеркивает, что с 2019 года вообще не выезжал за границу.

Что касается процессуальных оснований для содержания Бабалы под арестом, то, по словам Джафарова, каких-либо доказательств того, что журналист в случае освобождения из-под стражи сбежит, будет уклоняться от следствия, воздействовать на ход расследования, не было представлено. «Все это основано на субъективных предположениях», - подчеркнул Джафаров.

Однако суд не учел доводов защиты и оставил Бабалы под стражей. На это решение будет подана апелляционная жалоба, сообщил адвокат Джафаров. При этом он отметил, что Бабалы не имеет жалоб на условия содержания и на обращение, сохраняет бодрость духа.

Адвокат Ульви Гасанли Зибейда Садыгова также указала на отсутствие оснований для содержания ее подзащитного под арестом. «Ульви Гасанли с 20 ноября 2023 года совершенно необоснованно находится под арестом. Первичных достоверных доказательств его вины не представлено. С тех пор следственных действий в отношении него не проводится. Вдобавок ко всему, ему запретили встречи и телефонные разговоры с близкими. Это является нарушением не только личной свободы, но и права на уважение личной жизни. Ему даже не позволяют звонить адвокатам, в аппарат омбудсмена, что ограничивает его право на эффективную юридическую защиту. С другой стороны, он никогда не уклонялся и не намерен уклоняться от следствия. К сожалению, суд оставил наше ходатайство без удовлетворения. Конечно же, мы подадим апелляцию», - рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем она отметила, что Гасанлы не жалуется на самочувствие. "Ульви Гасанли, несмотря на необоснованное уголовное преследование, не падает духом. Он оптимистичен", - сказала адвокат.

Стойко переносит тюремное заключение и журналистка Вагифгызы, заявил ее адвокат Эльчин Садыгов.

"Севиндж на процессе сказала, что оснований для содержания ее под арестом нет, потому что она не совершала преступлений, а арестована в связи с журналистскими расследованиями. Она заявила, что в Азербайджане «расследовательская журналистика считается преступлением», хотя это не прописано в законе. Севиндж Вагифгызы сказала, что не ожидает справедливости от суда и поддерживает ходатайство исключительно с точки зрения соблюдения защитой необходимых процедур", - рассказал адвокат журналистки.

"Суд не удовлетворил наше ходатайство, мы подадим жалобу в апелляционную инстанцию. Мы пожалуемся также на конвой. Сегодня в суде конвоиры не давали адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media конфиденциально общаться с подзащитными. Они едва ли не оказывали даже физическое давление на адвокатов», - рассказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

В Хатаинском районном суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении ходатайств защиты Гасанли, Вагифгызы и Бабалы. Представители следствия оказались не доступны для комментариев.

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