10 января 2024, 23:57

Суд оставил под стражей трех журналистов Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайства защиты о переводе под домашний арест журналистов Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Хафиза Бабалы, взятых под стражу по делу против интернет-издания Abzas Media. Защитник Гасанли заявил о нарушении конфиденциальности общения адвокатов с подзащитными.  

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2023 года силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который публиковался в Abzas Media. Ранее, 20 ноября, были задержаны директор издания Ульви Гасанли (Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. 

 Кто готовит материалы для Abzas Media и кому были посвящены громкие расследования издания, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Хатаинском районном суде Баку 10 января под председательством судьи Сульханы Гаджиевой были рассмотрены ходатайства об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест директора Abzas Media Ульви Гасанли, главреда этого издания Севиндж Вагифгызы и журналиста-расследователя Хафиза Бабалы.

«Мы в своем ходатайстве указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания Хафиза Бабалы под стражей. Для того, чтобы обвиняемого подвергнуть предварительному заключению, должна быть совокупность первичных доказательств против него. Таково требование статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав и свобод человека. В случае с Хафизом Бабалы нет не то что совокупности доказательств, но даже хотя бы одного первичного доказательства», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бабалы Расул Джафаров.

В распоряжении корреспондента «Кавказского узла» имеется решение Хатаинского районного суда от 14 декабря в 2023 года об избрании в отношении Хафиза Бабалы меры пресечения в виде ареста на 3 месяца. Согласно документу, следствие обосновывает ходатайство об аресте Бабалы его причастностью к контрабанде иностранной валюты в период 2022-2023 гг. В свою очередь Бабалы, как отмечено в решении суда, отвергает обвинение и подчеркивает, что с 2019 года вообще не выезжал за границу.

Что касается процессуальных оснований для содержания Бабалы под арестом, то, по словам Джафарова, каких-либо доказательств того, что журналист в случае освобождения из-под стражи сбежит, будет уклоняться от следствия, воздействовать на ход расследования, не было представлено. «Все это основано на субъективных предположениях», - подчеркнул Джафаров.   

Однако суд не учел доводов защиты и оставил Бабалы под стражей. На это решение будет подана апелляционная жалоба, сообщил адвокат Джафаров. При этом он отметил, что Бабалы не имеет жалоб на условия содержания и на обращение, сохраняет бодрость духа.

Адвокат Ульви Гасанли Зибейда Садыгова также указала на отсутствие оснований для содержания ее подзащитного под арестом. «Ульви Гасанли с 20 ноября 2023 года совершенно необоснованно находится под арестом. Первичных достоверных доказательств его вины не представлено. С тех пор следственных действий в отношении него не проводится. Вдобавок ко всему, ему запретили встречи и телефонные разговоры с близкими. Это является нарушением не только личной свободы, но и права на уважение личной жизни. Ему даже не позволяют звонить адвокатам, в аппарат омбудсмена, что ограничивает его право на эффективную юридическую защиту. С другой стороны, он никогда не уклонялся и не намерен уклоняться от следствия. К сожалению, суд оставил наше ходатайство без удовлетворения. Конечно же, мы подадим апелляцию», - рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Вместе с тем она отметила, что Гасанлы не жалуется на самочувствие. "Ульви Гасанли, несмотря на необоснованное уголовное преследование, не падает духом. Он оптимистичен", - сказала адвокат.

Стойко переносит тюремное заключение и журналистка Вагифгызы, заявил ее адвокат Эльчин Садыгов.

"Севиндж на процессе сказала, что оснований для содержания ее под арестом нет, потому что она не совершала преступлений, а арестована в связи с журналистскими расследованиями. Она заявила, что в Азербайджане «расследовательская журналистика считается преступлением», хотя это не прописано в законе. Севиндж Вагифгызы сказала, что не ожидает справедливости от суда и поддерживает ходатайство исключительно с точки зрения соблюдения защитой необходимых процедур", - рассказал адвокат журналистки.

"Суд не удовлетворил наше ходатайство, мы подадим жалобу в апелляционную инстанцию. Мы пожалуемся также на конвой. Сегодня в суде конвоиры не давали адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media конфиденциально общаться с подзащитными. Они едва ли не оказывали даже физическое давление на адвокатов», - рассказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

В Хатаинском районном суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении ходатайств защиты Гасанли, Вагифгызы и Бабалы. Представители следствия оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Национальный совет демократических сил призвал ввести санкции против властей Азербайджана", "Мать журналистки Вагифгызы лишена доступа к пенсионному счету", "Суд отказался перевести Ульви Гасанли под домашний арест".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 января 2024, 00:56

10 января 2024, 23:49

  • Икона со Сталиным названа порождением российской пропаганды в Грузии 

    Появление в соборе Святой Троицы в Тбилиси иконы со Сталиным - политическая акция для поддержки российского информационного влияния, уверен эксперт "Лаборатории изучения советского прошлого". В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи.

10 января 2024, 23:09

10 января 2024, 22:30

10 января 2024, 21:53

  • Боец из Волгоградской области погиб в военной операции

    Командир штурмового отряда Андрей Идт убит в зоне боевых действий, сообщил сегодня глава Ленинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 649 бойцов из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи