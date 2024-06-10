Суд в Баку продлил аресты журналистам Бабалы и Гасымовой

10 июня 2024, 16:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Баку продлил сроки ареста журналистов Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой, обвиняемых по делу Abzas Media. Адвокаты не согласились с решениями суда и намерены обжаловать их.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля суд Баку отказался перевести из-под стражи под домашний арест журналиста Хафиза Бабалы, обвиняемого по делу интернет-издания Abzas Media. 30 апреля суд не удовлетворил аналогичное ходатайство защиты Эльнары Гасымовой. 10 мая апелляционный суд оставил в силе это решение.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский райсуд Баку сегодня рассмотрел представление следствия о продлении срока ареста журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Расул Джафаров.

Мы указали, что следствие может продолжаться и без содержания Хафиза Бабалы под стражей

"Следственный орган, ссылаясь на решение прокурора о пролонгации срока предварительного следствия до 20 сентября, внес в суд представление о продлении содержания Бабалы под стражей еще на месяц – до 13 июля. Мы со своей стороны указали, что следствие может продолжаться и без содержания Хафиза Бабалы под стражей. Все равно с ним уже длительное время не проводится следственных мероприятий. А если в этом возникнет необходимость, то он может, оставаясь на свободе, явиться в полицию по первому же вызову", - рассказал адвокат.

По его словам, защита на заседании подала встречное ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. "Мы обосновали это ходатайство также гуманитарными соображениями, проблемами у Бабалы со здоровьем. Хафиз Бабалы сам обратил внимание суда на то, что он является инвалидом третьей группы по зрению. Он также указал, что в СИЗО из-за малоподвижного образа у него обострился варикоз кровеносных сосудов на ноге. К сожалению, суд отклонил наше ходатайство, а представление следствия удовлетворил", - сказал Джафаров, отметив, что защита обжалует решение о продлении срока ареста Бабалы.

В том же суде сегодня было рассмотрено и удовлетворено представление следствия о продлении срока ареста журналистки Эльнары Гасымовой, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Гюнай Исмайлова.

"Срок содержания под стражей Эльнары Гасымовой продлен еще на 2 месяца – до 13 августа. Это решение абсолютно необоснованно. Изначально первичных достоверных доказательств причастности Гасымовой к контрабанде не было представлено. С другой стороны, уже много месяцев с ней не проводятся следственных действий. В таком случае нет смысла содержать журналистку под стражей. Мы просили суд избрать другую меру пресечения – домашний арест. Но тщетно. Мы подадим апелляцию на решение суда", - сказала она.

Сотрудник Хатаинского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об продлении сроков ареста Бабалы и Гасымовой. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.