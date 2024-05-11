Журналистка Гасымова оставлена под стражей в Баку

11 мая 2024, 20:00

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Апелляционная инстанция в Баку оставила в силе отказ перевести под домашний арест журналистку Эльнару Гасымову, заключенную под стражу по делу Abzas Media.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе Эльнары Гасымовой под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение.

13 января Эльнара Гасымова была задержана, а затем арестована по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. Она отвергла обвинение и связала арест со своей журналистской деятельностью. Интернет-издание Abzas Media известно своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд 10 мая не удовлетворил жалобу на отказ перевести Эльнару Гасымову под домашний арест, сообщает Turan.

По словам мужа журналистки Ниджата Амирасланова, Гасымова принимала участие в заседании. "Эльнара еще раз сказала, что обвинение сфабриковано, и истинной причиной ее ареста стали ее антикоррупционные расследования вместе с коллегами", - приводит агентство его слова.

Напомним, с ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова). Они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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