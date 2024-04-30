Журналистка Эльнара Гасымова оставлена под стражей

30 апреля 2024, 16:17

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Суд в Баку отказал арестованной по делу Abzas Media журналистке Эльнаре Гасымовой в переводе под домашний арест. Защита не согласна с решением и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", с 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Также по этому делу 17 апреля был задержан и через два дня арестован руководитель сайта Meclis.info Имран Гасымов. Накануне по этому делу был задержан правозащитник Анар Мамедли.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Гасымовой и переводе ее под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гюнай Исмайлова.

По ее словам, ходатайство было выдвинуто в связи с отсутствием в отношении Гасымовой следственных действий. "Материальных и процессуальных оснований для содержания Эльнары Гасымовой под стражей нет. Следствие не представило первичных доказательств причастности Гасымовой "к контрабанде иностранной валюты". Кроме того, нет разумной целесообразности на период следствия содержать ее в СИЗО. Она в течение двух месяцев была в статусе свидетеля и за это время не предпринимала попыток скрыться, приходила на следствие по первому вызову", - сказала Исмайлова.

По словам адвоката, сама Гасымова отвергла обвинение и связала арест со своей журналистской деятельностью. "Эльнара Гасымова заявила в суде, что ее арестовали чтобы помешать журналисткой работе", - отметила адвокат.

Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения, защита намерена подать апелляцию на это решение, резюмировала адвокат.

Сотрудник Хатаинского районного суда Баку подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ходатайство Гасымовой отклонено. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»