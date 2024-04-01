Суд в Азербайджане оставил по арестом главу Kanal-13

01 апреля 2024, 15:16

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на продление срока предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Активисты партии Народного фронта Азербайджана пришли к суду, чтобы поддержать журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на продление срока ареста А.Оруджева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов. "К сожалению, апелляционный суд никак не обосновал свое решение. Оснований для содержания Азиза Оруджева под стражей нет. После 1 ноября 2023 года с ним никаких следственных действий не проводится, тем не менее уже дважды срок следствия продлевается. Суд даже не принял во внимание проблемы у Оруджева со здоровьем. В прошлом месяце его госпитализировали в тюремную больницу", - отметил адвокат.

Поддержать Оруджева к зданию суда пришла группа активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). "Хотя судебное заседание было закрытым, тем не менее мы пришли к зданию суда, чтобы продемонстрировать поддержку Азизу Оруджеву. Его преследуют по надуманным обвинениям из-за журналистской деятельности. Kanal-13 – популярный интернет-ресурс. У него около полумиллиона подписчиков. Эта платформа для выражения и альтернативных политических мнений. Преследовать журналистов – это означает лишать общество возможностей узнавать другие, критические мнения о деятельности правительства", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член президиума ПНФА Асиф Юсифли.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба на продление ареста Оруджева оставлена без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что 29 марта суд оставил без удовлетворения и жалобу другого фигуранта этого дела Шамо Эминова.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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