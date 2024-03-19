Суд в Баку продлил арест сотрудников Kanal-13

19 марта 2024, 14:13

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Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года суд отказался отпустить под домашний арест руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, апелляционную жалобу на это решение журналист проиграл. Оруджев обвинен в контрабанде. Адвокаты назвали арест необоснованным и указали на нарушение конфиденциальности общения с подзащитным. 21 февраля суд продлил арест Оруджева еще на месяц.

Сегодня Сабаильский районный суд Баку принял решение о продлении срока предварительного заключения Азиза Оруджева, сообщила его супруга Ламия Оруджева.

"Азизу уже третий раз продлевают срока ареста, хотя никаких следственных действий не проводится. Сейчас меня сейчас в большой степени беспокоит здоровье Азиза. После ареста у него обострились проблемы со здоровьем на нервной почве, периодически происходила глубокая одышка, тряслись руки. 16 марта его перевели в тюремный госпиталь. И тем не менее, его больного доставили сегодня в суд и продлили срок ареста на 2 месяца – до 27 мая", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на решение суда будет подана апелляция. "Если уж, им так необходимо продлевать следствие, то могли бы изменить меру пресечения, хотя бы из-за того, чтобы Азиз мог бы получать квалифицированную медицинскую помощь в гражданской клинике", – добавила Оруджева.

Сегодня суд продлил на 2 месяца также срок предварительного заключения сотрудника Kanal-13 Шамо Эминова, рассказал его адвокат Алибаба Рзаев.

"Никаких оснований для уголовного преследования Шамо Эминова нет. Его обвиняют в контрабанде, но в деле нет первичных доказательств этого. В материалах дела речь идет о незаконном ввозе Эминовым инвалюты в Азербайджан в 2022-2023 годах. Однако в указанный период он каждый год лишь по разу побывал в Грузии, откуда он родом, чтобы повидаться с близкими родственниками", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

У следствия нет доказательств, что Эминов ввозил деньги, и даже если обвинение имело бы реальные основания, то заключать его под стражу все равно было бы незаконно, отметил он. "Есть 10 мер пресечения и арест является самым крайним. Его применяют в отношении лиц, представляющих угрозу обществу, к примеру обвиняемым в терроризме или серийным убийцам. Шамо Эминов же человек с высшим образованием, журналист. Никакой разумной целесообразности содержать его на период следствия под стражей нет", – сказал Рзаев.

Адвокат подчеркнул, что намерен подать апелляцию на решение суда.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении сроков ареста Оруджева и Эминова.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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