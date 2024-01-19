Журналист Эминов отверг обвинение в контрабанде

19 января 2024, 20:30

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Обвинение в контрабанде лишено обоснований, заявил журналист-фрилансер Шамо Эминов во время рассмотрения его апелляционной жалобы на арест, однако суд в Баку оставил его под стражей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку арестовал на три месяца, задержанного бывшего сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эмина (Эминова). Журналист обвинен в контрабанде, как и руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев. Силовики в Азербайджане во время внезапного обыска изъяли ноутбук из дома журналиста-фрилансера Шамо Эминова, на допросе он подвергся давлению, сообщили его супруга и правозащитник.

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана, журналист заявил о своей невиновности. После ареста Оруджева Комитет защиты журналистов заявил, что власти Азербайджана должны освободить сотрудников Kanal-13 Азиза Оруджева и Шамо Эминова, отменить блокировку их Youtube-канала и прекратить репрессии против критически настроенных независимых медиа.

19 января в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Эминова на заключение его под стражу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Шамо Эминов сказал во время разбирательства по его апелляционной жалобе, что готовил для Kanal-13 интервью и никакой другой деятельностью на этом ресурсе не занимался, в том числе, касающейся финансового обеспечения канала", - отметил адвокат.

Выступая в суде, Эминов заявил, что подозрения в "контрабанде иностранной валюты" лишены оснований. Несмотря на то, что Эминов является уроженцем Грузии, за последние четыре года он там побывал всего два раза с целью проведать родителей, рассказал адвокат. "Границу он пересекал через официальный погранично-пропускной пункт, проходил через таможенный контроль, имел при себе очень малую сумму денег и каких-либо претензий к нему не было», - продолжил Садыгов.

Защита также указала на отсутствие процессуальных основ для содержания Эминова под стражей. "Шамо Эминов имеет постоянное место проживания в Баку. Возможностей, чтобы повлиять на ход расследования, у него нет. Поэтому он может на период следствия оставаться на свободе. К сожалению, апелляционный суд не принял во внимание доводы защиты и оставил Эминова под стражей", - сказал адвокат.

По его словам, защита продолжит правовые шаги для освобождения Эминова из-под стражи и планирует подать ходатайство о переводе его под домашний арест.

Супруга арестованного руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева, а также сотрудница этого ресурса Ламия Оруджева в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» подтвердила, что Эминов готовил интервью для ресурса.

"Некоторые СМИ представляют Шамо Эминова как нашего бывшего сотрудника. Но это не так. Он вплоть до своего ареста готовил интервью и репортажи. Обвинения ему в контрабанде также абсурдны, как и моему мужу Азизу Оруджеву. Они журналисты, а не «контрабандисты». Все эти обвинения надуманны», - сказала Л.Оруджева корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что жалоба Эминова отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В контрабанде обвинены также шесть человек, задержанных по делу издания Abzas Media: директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Обвинения в контрабанде валюты им предъявлены из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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