Родственники сообщили о давлении силовиков на азербайджанского журналиста Эминова

27 декабря 2023, 12:18

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Силовики в Азербайджане во время внезапного обыска изъяли ноутбук из дома журналиста-фрилансера Шамо Эминова, на допросе он подвергся давлению и угрозам, сообщили его супруга и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что суд в Баку арестовал на три месяца бывшего сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эмина (Эминова). Журналист обвинен в контрабанде, как и руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана, журналист заявил о своей невиновности.

Шамо Эминов был задержан еще 22 декабря, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Дурдана Эминова. "22 декабря утром Шамо вышел из дома, чтобы пойти на интервью. Позже я вышла из дома и пошла в гости к своей дочери. Вечером мне поступил звонок из полиции, что мой муж у них, они попросили привезти его диплом. Когда я вернулась к нам домой за дипломом, то увидела, что все в квартире разбросано, нет ноутбука мужа. Оказывается, был проведен обыск", - рассказала она.

По словам женщины, в течение пяти дней у нее не было информации о муже. "Пять дней я не знала, где содержат моего мужа, что с ним. Только вчера (26 декабря) он позвонил на 2-3 минуты и сообщил, что его обвиняют в контрабанде, его арестовали на 3 месяца и 5 дней. Но он не совершал никакого преступления, он ни в чем не виноват", - сказала Дурдана Эминова.

Она отметила, что ее муж занимается журналистикой как фрилансер, в том числе сотрудничает с Kanal-13. Женщина считает, что Эминов арестован по делу Азиза Оруджева.

По данным близких Эминова, журналист подвергся угрозам и давлению на допросах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Выяснилось, что во время допросов он подвергался угрозам, не был обеспечен адвокатом. Следователь его обвинял в том, что он ездил в Грузию и занимался контрабандой. Однако он уроженец Грузии, а из-за ограничений карантинного режима в связи с пандемией коронавируса он давно не ездил туда и только этим летом поехал, чтобы повидать своих пожилых родителей. Это третий журналист Kanal-13, арестованный за последний месяц, и очевидно, что это связано с их профессиональной деятельностью", - сказал Сафаров.

Вторым после Азиза Оруджева арестованным журналистом Kanal-13 стал Руфат Мурадлы, которого суд признал виновным по административным статьям о хулиганстве и неподчинении полиции. Версия силовиков о неподчинении выглядит сомнительной, заявили адвокаты. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей. Апелляционная инстанция оставила в силе арест Мурадлы.

Получить комментарии в МВД не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в контрабанде обвинены также пять человек, задержанных с 20 ноября по 14 декабря по делу издания Abzas Media: директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Обвинения в контрабанде валюты им предъявлены из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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