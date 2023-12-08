Апелляционный суд оставил в силе арест журналиста Руфата Мурадлы

08 декабря 2023, 01:03

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Суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на административный арест журналиста интернет-телевидения Kanal-13 Руфата Мурадлы. Защита заявила о нарушении права на справедливый суд и пообещала обжаловать арест журналиста в Страсбургском суде.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Версия силовиков о неподчинении выглядит сомнительной, заявили адвокаты. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей.

В Бакинском апелляционном суде 7 декабря под председательством Фарида Эюбова состоялось рассмотрение жалобы на арест Мурадлы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Назим Мусаев.

"Мы обратили внимание судей апелляционной инстанции на отсутствие правовых оснований для ареста Руфата Мурадлы. О том, что он совершил административное правонарушение, помимо протокола полиции, никаких других свидетельств нет. В протоколе написано, что Руфат Мурадлы "нецензурно выражался" на улице. При этом в документе ничего не сказано про то, что Руфат Мурадлы "не подчинился полиции". Кроме того, мы указали, что Хатаинский районный суд Баку не провел объективного разбирательства, не обеспечил аудио- и видеозапись процесса, протоколирование заседания, а это является грубым нарушением права на судебное разбирательство, согласно Европейской конвенции прав человека", - рассказал адвокат.

Однако судья апелляционного суда тоже не обеспечил объективное расследование, не удовлетворил ни одного из ходатайств защиты, подчеркнул Мусаев. "Более того, был нарушен принцип открытости суда. На процесс не были допущены журналисты. Мы просили обеспечить присутствие желающих осветить суд журналистов. Но суд оставил без удовлетворения и это ходатайство, и саму жалобу", - отметил защитник.

Адвокат Руфата Мурадлы добавил, что защита обратится в ЕСПЧ для признания решения об аресте Мурадлы неправомерным и назначения ему компенсации за моральный ущерб.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили решение об отклонении жалобы Мурадлы. В пресс-службе МВД воздержались от обширных комментариев по делу Мурадлы, лишь заметив, что "совершение правонарушения подтверждено решением суда".

Международные организации "Репортеры без границ" и Комитет по защите журналистов осудили арест журналиста Руфата Мурадлы и призвали к его освобождению.

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