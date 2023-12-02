Руфат Мурадлы на фоне портрета политика Губада Ибадоглу. Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/13907

02 декабря 2023, 18:32

Второй за пять дней сотрудник Kanal-13 арестован в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, защита обжаловала арест.

Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от года до трех лет лишения свободы. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

В Баку задержан второй сотрудник онлайн-телеканала Kanal-13 - ведущий Руфат Мурадлы, сообщает сегодня JAMnews.

Мурадлы обвинен по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законному требованию полиции) КоАП Азербайджана. По решению Хатаинского райсуда Баку он приговорен к 30 суткам административного ареста, информирует сегодня АПА.

Напомним, 1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media.

Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали заметный международный резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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Примечание:

"Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Оруджева", "Правозащитники сочли необоснованным отказ МВД выдать Керимли загранпаспорт", "Защита назвала необъективным суд над азербайджанским журналистом Оруджевым".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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