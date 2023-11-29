Защита сочла неправомерным арест азербайджанского журналиста Оруджева

29 ноября 2023, 20:30

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Адвокат директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева в апелляционной жалобе назвал его арест по делу о самовольном строительстве необоснованным и попросил смягчить меру пресечения. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но прежде не приводила к уголовной ответственности, рассказали специалист в сфере недвижимости и юрист.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца.

Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от одного года до трех лет лишения свободы. Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала.

Адвокат Бахруз Байрамов подал сегодня апелляционную жалобу на решение об аресте Азиза Оруджева. "В апелляционной жалобе мы указываем на отсутствие оснований для заключения Азиза Оруджева под стражу. В его действиях нет состава преступления. Он не захватил чужую собственность, он приобрел земельный участок за деньги. Если бы даже он совершил незаконное действие, то его должны были бы заранее предупредить, чтобы он освободил участок. Без всякого предупреждения к нему домой нагрянули с обыском, провели обыск в офисе Kanal-13", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оруджева заключили под стражу без всяких на то оснований, отметил адвокат. "Вменяемое ему деяние относится к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности и потому не предусматривает, согласно УПК, досудебного ареста. Поэтому мы просим суд отменить решение об аресте и избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражей. Далее в ходе следствия мы будем добиваться прекращения уголовного преследования Оруджева по оправдательным основаниям”, - добавил Байрамов.

Супруга Оруджева Ламия Оруджева также считает необоснованным уголовное преследование ее мужа. "Азиз не захватывал и не отбирал чужую собственность. Год назад он за деньги приобрел этот участок у другого лица", - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее словам, документа, подтверждающего право собственности на участок, у ее мужа нет. "На "20-м участке" на земельные участки не выдаются документы о правах собственности. Есть фактические владельцы, которые живут здесь, на законных основаниях пользуются электрическом, газом, водой, проводят себе телефонные линии, Интернет. Государство само провело сюда канализационные коммуникации. Как же можно считать эти дома незаконными, если госструктуры сами обеспечивают их коммунальными услугами? Мой муж приобрел этот участок у прежнего владельца за деньги, и сделка была оформлена нотариусом. На этой территории все акты купли-продажи оформляются таким способом. В договоре было написано, что Азиз передает деньги прежнему владельцу за продажу ему земельного участка. Нотариус не интересовался, имеет ли прежний владелец документы на этот участок. После покупки участка Азиз начал строительство дома, которое еще не полностью закончилось. За прошедший год никто не говорил о незаконности наших действий и вдруг Азиза арестовали", - отметила она.

Территория "20-го участка", которая стихийно застраивалась на протяжении нескольких десятилетий, находится в государственной собственности, рассказал независимый эксперт в области недвижимости, руководитель одной из частных риэлторских фирм в Баку Эльнур Фарзалиев. "Первые одноэтажные дома на этой окраине появились еще 50-60 лет назад. В то время, в СССР, не было понятия "частной собственности на жилье". На квартиры выдавались ордера, а индивидуальные постройки регистрировались в жилищно-эксплуатационных конторах в так называемых домовых книгах. Массовая застройка этой территории началась в 1990-е годы и продолжалась последующие десятилетия. После распада СССР квартиры в многоэтажных зданиях были приватизированы и переданы в частную собственность фактическим их пользователям. С домами дворовой постройки вопрос о приватизации был отложен в связи с предполагаемой земельной реформой, которая началась фактически в конце 1990-х годов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на "20-м участке" дома так и не получили легальный статус частной собственности. "Дело в том, что эта территория, расположенная на Баиловском склоне, постепенно стала превращаться в оползневую зону. В прошлом на склоне были посажены деревья, эльдарские сосны, и это укрепляло почву. Но в период массового строительства деревья стали вырубать. С другой стороны, на верхней части склона - поселке Патамдар также стали вести массовое строительство жилья. Сточные воды с этих домов уходили в землю и смывали грунт, в результате там стали периодически происходить оползни. Поэтому городские власти запретили там строительство, не выдавали разрешений. Однако многие продолжали строить, несмотря на то, что не могли легализовать права собственности. Люди пользовались тем, что госорганы не предпринимали жестких мер. Но сейчас, с октября этого года, когда вступили в силу новые правила, согласно которым в дома, построенные на участках, не имеющих документов о правах собственности, запрещается подведение линий коммунальных услуг, данный процесс очевидно будет остановлен. Ибо люди просто не будут покупать такие участки", - отметил эксперт.

По его данным, государство будет постепенно переселять людей с этой территории. "Насколько я знаю, уже с 3-4 семьями начались переговоры. Дело в том, что несмотря на то, что на эти участки нет прав собственности, согласно законодательству, пользование определенное время жильем создает право на проживание и на этом основании жильцам будут предложены денежные компенсации", - сказал эксперт.

Он отметил, что ему неизвестно о случаях привлечения граждан к уголовной ответственности за незаконное строительство на "20-м участке". "Но в разных районах Баку были случаи принудительного сноса незаконно построенных домов на основе судебных решений", - подчеркнул Фарзалиев.

Юрист Намизад Сафаров также не припомнит случая, когда граждан подвергали к уголовной ответственности за самовольное строительство жилья. "За последние 30 лет в Баку, наверное, были построены сотни тысяч домов без разрешения государственных органов и без прав собственности на земельные участки. На самом деле, "без разрешения” в Азербайджане и будку невозможно построить, потому что местные власти строго контролируют свои “владения”. За определенную мзду чиновники закрывали глаза на строительство территориях, находящихся в государственной собственности. Легально же получать участки было сложно из-за запутанности законодательства. Так и люди строили”, - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, отсутствие прав собственности периодически приводило к конфликтам между жильцами и госпредприятиями и частными застройщиками. "Иногда постфактум выяснилось, что территории, где были построены дома, оказывается находились на балансе госнефтекомпании и она принудительно выселяла жильцов. Или же территория передавалась строительным компаниям для строительства многоэтажных домов, а владельцам домов предлагали несправедливые компенсации. Были случаи, когда люди строили дома под линией электропередач высокого напряжения или впритык к железной дороге и это также подлежало сносу. Но на 20-м участке я не припомню случаев наказания кого-либо за самовольное строительство. Случаи принудительно выселения были в других массивах - Сулу-тепе, Ганлыгель. За "незаконное" строительство, конечно, никого не сажали, однако дома сносили по решению суда, и иногда без всякой компенсации", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2017 года исполнительный директор интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

Брат осужденного, учредитель Kanal-13 Анар Оруджев связал преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных счел Азиза Оруджева преследуемым по политическим мотивам. В феврале 2020 года Бакинский апелляционный суд удовлетворил просьбу Азиза Оруджева об освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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