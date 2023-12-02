Комитет защиты журналистов потребовал освободить сотрудников Abzas Media

02 декабря 2023, 13:30

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Уголовное преследование сотрудников издания Abzas Media связано с их антикоррупционными расследованиями, заявил Комитет защиты журналистов и потребовал от властей Азербайджана освободить арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Наргиз Абсаламова была вызвана в полицию в качестве свидетеля по уголовному делу интернет-издания Abzas Media, после чего была задержана и обвинена в контрабанде, как и ее коллеги. 1 декабря суд отправил Абсаламову под арест на три месяца. Журналистка отвергла обвинение и связала уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

Абсаламова стала четвертой арестованной по этому уголовному делу. Ранее, 20 ноября, были задержаны, а затем арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты, но апелляционный суд не удовлетворил жалобы.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) 1 декабря выступил с заявлением, в котором осудил арест Наргиз Абсаламовой и призвал власти Азербайджана освободить девушку и ее коллег.

"Продолжающиеся аресты журналистов Abzas Media неприемлемы и лишь показывают, что власти Азербайджана не могут простить этому изданию смелое антикоррупционное освещение событий. Журналистов не следует преследовать в отместку за их освещение жизненно важных общественных интересов, а также использовать в качестве пешек в дипломатических ссорах. Власти Азербайджана должны немедленно освободить Наргиз Абсаламову, ее коллег из Abzas Media и всех других несправедливо заключенных в тюрьмы журналистов", - приводятся слова директора программ КЗЖ в Нью-Йорке Карлоса Мартинеса де ла Серны в публикации на сайте КЗЖ.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Организация также отметила, что 28 ноября МИД Азербайджана вызвал послов США, Германии и Франции и обвинил их дипмиссии и организации, зарегистрированные в этих странах, в незаконном финансировании Abzas Media.

"В сообщениях азербайджанских государственных и проправительственных СМИ использовались материалы, по-видимому, просочившиеся в ходе расследования властей в отношении Abzas Media, чтобы обвинить сотрудников издания в незаконном ввозе в страну незадекларированных грантов от иностранных донорских организаций", - говорится в заявлении КЗЖ.

Агентство Report в статье от 23 ноября "Коррупционные схемы, которые "ускользают" от внимания владельцев Abzas Media" утверждало, что "в ходе следствия было установлено, что Abzas Media получало значительные финансовые средства от западных институтов". "В их числе USAID, People in Need, Euro Media Group и другие. Полученные средства ввозились в страну без регистрации, нелегально. В финансировании также использовались не привязанные к конкретному лицу карты", - сообщило агентство. Руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев также счел нарушением презумпции невиновности публикации утечек из материалов следствия и обвинения журналистов в преступных действиях.

Комитет также обратил внимание на то, что независимые СМИ связывают дело Abzas Media «с ухудшением азербайджано-западных отношений на фоне заявлений Азербайджана о проармянской предвзятости Запада после возвращения Азербайджану Нагорного Карабаха в сентябре».

"Антизападная кампания в государственных СМИ Азербайджана, начатая за несколько дней до первых арестов в Abzas Media, подчерккивала финансирование донорскими организациями гражданского общества и независимых СМИ, обвиняя их в создании сетей «агентов» Запада в Азербайджане и пропагандируя охоту на «шпионов»", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Также Комитет защиты журналистов 1 декабря повторно распространил свое предыдущее заявление, сделанное после арестов Гасанли и Вагифгызы, дополнив его поступившим 30 ноября ответом главы МВД Азербайджана Вилаята Эйвазова на запрос организации. В частности, согласно публикации, Эйвазов назвал "совершенно беспочвенными" утверждения о том, что обвинения Гасанли, Вагифгызы и Кекалову связаны с их работой. Глава МВД Азербайджана заявил, что эти трое провезли контрабандой «большое количество иностранной валюты» через границу Азербайджана «вне таможенного контроля или тайно и без декларирования», и что 40 тысяч евро, найденные в офисе Abzas Media, были «частью» контрабандной валюты.

Сотрудник пресс-службы МВД подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Эйвазов написал в КЗЖ письмо указанного содержания. От других комментариев в ведомстве воздержались.

Напомним, преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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