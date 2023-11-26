Нападки провластных СМИ привели к отмене встречи выпускников американских вузов в Баку

26 ноября 2023, 19:02

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Посольство США в Баку отложило проведение торжественной встречи с выпускниками американских вузов в Азербайджане, назначенной на 27 ноября. Причиной послужили анонсы встречи в азербайджанских провластных медиа как встречи посольства «с членами агентурной сети США».

«Кавказский узел» ранее сообщал, что МИД Азербайджана отказался от намеченной на 20 ноября встречи в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и от визитов в страну представителей США. Этот шаг предпринят в ответ на заявление помощника госсекретаря США, в котором он заявил о возобновлении действия 907-й поправки, запрещающей помощь Азербайджану. Заявление главы USAID Саманты Пауэр о том, что США остаются на стороне этнических армян, вынужденно покинувших Нагорный Карабах, вызвало резкий ответ помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. «В Азербайджане больше нет места деятельности USAID», заявил, в частности, Хикмет Гаджиев.

Проправительственный сайт «Qafqazinfo» 25 ноября опубликовал сообщение под заголовком «В одном из отелей Баку состоится встреча с сотрудниками агентурной сети США». В нем говорится, что «посольство США в Азербайджане проведет встречу (27 ноября) с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в Соединенные Штатах... это встреча сотрудников агентурной сети США, действующей на территории Азербайджана». Авторы заметки также заявили, что правоохранительными органами взяты под контроль "для дальнейшего разоблачения участники соответствующего мероприятия".

Аналогичное сообщение опубликовало издание Baku TV.

Посольство США в Баку отложило проведение торжественной встречи с выпускниками американских вузов в Азербайджане, назначенное на 27 ноября. Это произошло после репортажей в проправительственных ресурсах о том, что посольство организует встречу со своей «шпионской сетью», с людьми, «завербованными, как американская агентура в период обучения в США», сообщило независимое агентство Turan со ссылкой на американское посольство.

«Посольство с нетерпением ждало возможности отпраздновать юбилеи двух наших флагманских программ образовательного и культурного обмена, а также подчеркнуть достижения азербайджанского сообщества выпускников, получивших образование в США, и их вклад в развитие своих родных сообществ. Эти юбилеи делали ежегодное мероприятие для выпускников, проводимое посольством, еще более особенным в этом году», - цитирует агентство ответ посольства США на свой запрос.

В американском посольстве отметили, что на мероприятии ожидалось «участие более 400 гостей самых разных профессий, включая государственный, образовательный, некоммерческий и частный секторы».

Агентство Turan отмечает, что многие из тех, кто получал и получает образование в США, а это несколько тысяч человек, оказались там при поддержке правительства страны.

«Несколько лет назад была учреждена государственная программа по финансированию обучения молодежи за рубежом. Большая часть этой молодежи обучалась и обучается в США. Плату за их образование взяло на себя правительство Азербайджана. При этом, кандидаты отбирались очень внимательно. Теперь получается, что власти финансировали будущую «американскую агентуру» сами, из бюджета страны», - иронизирует агентство.

Представитель посольства США подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что встреча отменена, воздержавшись от других комментариев.

Сообщения о встрече агентуры являются проявлением паранойи, считает глава Национального совета демократических сил, профессор Джамиль Гасанли. «В последнее время «американских агентов» разыскивают по всему Азербайджану. Иначе чем паранойей это не объяснишь. Заголовки такого типа часто появлялись в прессе в 1937 году. Именно тогда были арестованы и расстреляны многие из тех, кого правительство Азербайджанской демократической республики в 1919 году отправило учиться за рубеж. Называть выпускников американских университетов «агентами США», - это какой-то бред», - сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что в Азербайджане есть ассоциация выпускников американских вузов и она действует почти 20 лет. При этом Гасанли, обратил внимание на то, что в 2008-2015 годах тысячи молодых людей из Азербайджана обучались за рубежом, и многие в США по государственной программе, финансируемой из азербайджанского госбюджета.

«Как так получается, что все это время азербайджанские силовики не смогли обнаружить ни одного агента среди такого количества выпускников. Кстати, более половины профессоров и преподавателей Университета ADA, созданного властями по стандартам западных вузов, являются выпускниками американских университетов. Выпускники вузов США занимают высокие посты в страны. В настоящее время выпускниками престижных вузов США являются министры экономики, образования, помощник президента, председатель Верховного суда, глава Центра анализа международных отношений и многие другие. Теперь, все они агенты? И вообще, «агент», «шпион» - это индивидуальные понятия, они не являются таковыми массово, коллективно. В настоящее время сотни молодых азербайджанцев учатся в ведущих американских университетах. Я встречался с некоторыми из них. Это достойные, образованные молодые люди. После такого шельмования выпускников американских вузов вернутся ли они в страну, будут ли они приносить ей пользу?» - задается вопросом Гасанли.

«Нельзя из-за осложнений в дипотношениях с США преследовать , дискредитировать собственных граждан. Это возрождение традиций сталинизма», - сказал Гасанли.

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