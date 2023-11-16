Баку отказался от встречи в Вашингтоне после заявлений представителя Госдепартамента

16 ноября 2023, 16:55

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МиД Азербайджана отказался от намеченной на 20 ноября встречи в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и от визитов в страну представителей США. Этот шаг предпринят в ответ на заявления помощника госсекретаря США, в котором он заявил о возобновлении действия 907-й поправки, запрещающей помощь Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

МИД Азербайджана отменил визит главы ведомства Джейхуна Байрамова в Вашингтон на переговоры с армянским коллегой из-за высказываний участников слушаний в Конгрессе США, которое ведомство назвало "неэффективными, необоснованными и неприемлемыми".

"Мы расцениваем выступления на слушаниях, как удар по отношениям между Азербайджаном и США как в двустороннем и многостороннем форматах. Эти обвинения безосновательны и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в заявлении МИД, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

МИД заверил, что на фоне заявления американской стороны о переносе двусторонних встреч и контактов на высоком уровне с Азербайджаном Баку "применит тот же подход", отметили в МИД. "Мы считаем нецелесообразным визиты представителей высокого уровня из США в Азербайджан", - отметило ведомство

Такой "односторонний подход США" может привести к "потере роли США, как посредника", отметило ведомство. "Мы не считаем возможным проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне", - сказано в комментарии МИД Азербайджана.

После событий 19 сентября с Азербайджаном не будет прежних отношений, пока не будет прогресса на мирных переговорах, заявил на слушаниях в Комитете Конгресса по иностранным делам о будущем Нагорного Карабаха представитель Госдепартамента США Джеймс О'Брайен. "Поэтому, мы отменили ряд визитов на высоком уровне, осудили действия (Баку) и включили действие 907-й поправки ( к закону США о поддержке, которая запрещает оказание прямой помощи Азербайджану - прим. "Кавказского узла")", - отметил О'Брайен. Он также подчеркнул, что США считают возможным строительство транзитного коридора после заключения мирного соглашения,и согласия Армении. По его словам, Вашингтон "неоднократно" при каждом контакте на высоком уровне давал понять, что применение силы против Армении совершенно неприемлемо. "Власти в Баку заверили нас, что у них нет такого намерения, и мы очень внимательно следим за передвижением войск и любыми признаками того, что у них могут быть иные планы", - добавил он, подчеркнув, что США сотрудничают с Европейским Союзом, "чтобы предложить поддержку Армении". Что касается мирных переговоров, О'Брайен заявил, что следующие несколько недель будут иметь решающее значение для проверки готовности сторон перейти от добрых намерений к делу, сообщило агентство Turan.

Баку не согласен с трактовкой причин проведения Азербайджаном антитеррористической операции 19-20 сентября. МИД Азербайджана отметил, что вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года в Карабахе сохранялось "незаконное присутствие более 10 тысяч армянских военных". "Более того, азербайджанская сторона неоднократно отмечала, что указанны е силы являются источником опасности в регионе, и призывала к их немедленному выводу на всех встречах, в том числе с США", - напомнили в МИД. Ведомство подчеркнуло что Баку "использовал законное право применять силу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

США являются "сторонником сепаратизма в Карабахе" и также несут ответственность за то, что "никогда не призывала Армению" "вести себя в соответствии с международным правом", отметил МИД Азербайджана.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Мирный процесс затягивает Ереван, который не отвечает на предложения Азербайджана о мирном соглашении уже более двух месяцев, считают во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана. "В отличие от Армении, Азербайджан всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что еще раз подтвердилось в ходе встречи, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года", - далее сказано в документе.

Касаясь строительства коридора в Нахичевань через Иран, ведомство подчеркнуло, что это решение было принято именно из-за отказа Армении открыть дорогу по своей территории и это является "суверенным правом" Баку. "На этом фоне Азербайджан еще раз подтверждает, что формат "3+2" (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран) является приоритетом безопасности региона. В этой связи любые комментарии, подрывающие указанные усилия, неуместны", - далее сказано в заявлении МИД Азербайджана.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Что касается заявления О`Брайена возобновлении действия 907-й поправки, то американская сторона "повторяет ошибку, которую она допустила в отношении Азербайджана, введя эту поправку в 1992 году". "В 2001 году, после терактов 11 сентября, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом, именно американская сторона решила в том году временно приостановить реализацию 907-й поправки. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свое воздушное пространство и логистические объекты – Северную распределительную сеть. Азербайджан был одной из первых стран, сражавшихся бок о бок с США в Афганистане. Азербайджан также был последней страной-партнером, покинувшей Афганистан. Однако оказывается, что американская сторона всегда считала поддержку Азербайджану временной, но не следует забывать, что история может повториться. Столь равнодушное действие американской стороны относительно временной приостановки реализации 907-й поправки является злонамеренным шагом против Азербайджана", - подчеркнули в МИД.

Несмотря на заявленный прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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