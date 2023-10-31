Пашинян заявил о согласовании принципов мирного договора между Арменией и Азербайджаном

31 октября 2023, 06:49

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Армения и Азербайджан согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 30 октября, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора. По его словам, эти три принципа помогут установить мир и урегулировать отношения с Азербайджаном. Если стороны, отметил Пашинян, будут следовать этим принципам, то мирный договор может стать реальностью.

Первым принципом мирного договора премьер назвал признание территориальной целостности друг друга. По его словам, площадь Армении составляет 29 800 кв. км, а площадь Азербайджана - 86 600 кв. км. Второй принцип касается вопроса делимитации и демаркации государственных границ, которые должны быть осуществлены на основе Алма-Атинской декларации. В качестве третьего принципа Пашинян заявил открытие всех региональных коммуникаций. "Это должно произойти на основе взаимного уважения законодательств обеих стран и по принципу суверенитета и справедливости", - заявил Пашинян в ходе заседания в парламенте Армении, где он представлял бюджет страны.

Он добавил, что Армения географически находится на перекрестке в Южном Кавказе, посему считает очень важным укрепление связей с Грузией и Ираном, а также налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией, как бы сложно это ни было.

Несмотря на заявленный прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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