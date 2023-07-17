Армянские аналитики усомнились в эффективности переговоров в Брюсселе

17 июля 2023, 03:59

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Несмотря на заявленном прогрессе на переговорах в Брюсселе, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля, по итогам которой последний заявил, что Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ.

Политобозреватель Наира Айрумян, комментируя итоги переговоров в Брюсселе 15 июля, заявила 16 июля корреспонденту "Кавказского узла", что стороны далеки от согласования главных позиций, о чем сказал Шарль Мишель.

«То, что договор не подписан и даже не согласован до сколь-нибудь серьезной кондиции, для армянской стороны позитивный результат», - считает она.

Несогласованными остаются несколько главных позиций, о чем сказал Шарль Мишель, сказала политобозреватель. «Мишель употребил фразу "автономия". Судя по заявлениям, ЕС и США оказывают на Азербайджан давление, что армянам нужно предоставить статус. Но Алиев категорически не соглашается. Запад также настаивает на предоставлении гарантий. США и ЕС не раскрывают, что понимают под гарантиями, но явно не честное слово Алиева. С этим тоже Алиев не соглашается. В частности, азербайджанская пресса неоднократно писала, что международные механизмы гарантии, тем более ввод международных войска, для Баку неприемлемы», - пояснила Айрумян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Шарль Мишель заявил по итогам переговоров, что необходим прямой диалог "между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области".

Также несогласованным остается вопрос коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, добавила она. «Этот вопрос также озвучил Мишель, если не как требование, то как предложение. Но и с этим Баку не может согласиться. Потому что если есть коридор, то нет «интеграции». Стороны не могут также согласовать открытие региональных коммуникаций. Хотя в этом вопросе и есть подвижки, но согласовать не удается, в чем признался Мишель», - сказала политобозреватель.

По ее мнению, эти четыре основных вопроса не будут согласованы и в обозримом будущем.

Айрумян считает, что перенос брюссельской встречи на неделю раньше связан с ситуацией в Нагорном Карабахе. «Через неделю волна протестов и политических требований, которые озвучили в Арцахе (Нагорном Карабахе) могла бы изменить как позиции посредников, так и Армении и Азербайджана. МККК возобновил перевозки, и не исключено, что возобновят также поставки продовольствия. Это на время успокоит арцахское (карабахское) общество до следующей эскалации. Не исключаю, что Баку попытает решить вопрос силой. Вероятность такого сценария довольно высока», - предположила она.

Политобозреватель сомневается, что гуманитарный кризис стал ключевым на переговорах в Брюсселе. По ее словам, гуманитарный кризис создан исключительно для давления на самих жителей Нагорного Карабаха. «Баку создает гуманитарный кризис, чтобы вынудить арцахцев (карабахцев) выдвинуть требование, открыть дорогу для отъезда или воспользоваться поставками через Агдам. Однако пока это давление не действует. И хоть Мишель приветствовал поставки через Агдам, арцахцы (карабахцы) не согласны с этим», - подчеркнула Айрумян.

Приграничная эскалация не особо влияет на переговоры, полагает она. «Это опять же, скорее, давление больше на Арцах (Нагорный Карабах), чем на переговорщиков», - пояснила политобозреватель.

Политолог Армен Варданян согласен с мнением, что стороны далеки от окончательного урегулирования конфликта. По его словам, у сторон диаметрально противоположные позиции по ряду ключевых вопросов. «В определенных вопросах есть подвижки – в вопросе делимитации границы и открытия коммуникаций. Но в вопросе прав и гарантий безопасности армян Арцаха (Нагорного Карабаха), в частности, у сторон разные позиции. Азербайджан не готов обсуждать такую возможность», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Напряженность на границе стала для Баку рычагом для давления, считает политолог. «Азербайджан всегда прибегал к этой политике – политике столкновений и агрессии - перед переговорами. Но это инструмент, нежели аргумент, на который мало внимания обращают», - предположил политолог.

Перенос даты встречи, по мнению Варданяна, скорее всего технический.

Он полагает, что армянская сторона подняла вопрос гуманитарного кризиса на встрече. «В заявлении Мишеля говорится о необходимости открыть Лачинский коридор. Есть ли давление по этому вопросу на Азербайджан - станет ясно в ближайшие дни. Если Баку согласится на проезд продовольственных грузов и медикаментов, стало быть, давление возымело действие», - пояснил политолог.

Политобозреватель Акоп Бадалян заявил, что сложно оценить прогресс на переговорах, так как нет каких-либо его подтверждений. «Нет ничего, что могло бы подтвердить прогресс. Наоборот, можем сказать о регрессе, если судить по заявлению Шарля Мишеля. В майском его заявлении говорилось о согласии на возвращение пленных, то в этом заявлении говорится об освобождении случайно оказавшихся в плену», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Без деталей неопределенные и размытые утверждения о прогрессе являются всего лишь попыткой посредников сохранить лицо, считает политобозреватель. «Если есть согласия сторон, значит, они держатся втайне от общественности», - отметил Бадалян.

Напряженность на границе имеет непосредственное отношение к переговорам, считает он. «Азербайджан использует приграничную напряженность для давления на Армению. Этот фактор Баку использует как козырь в диалоге с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, используя в своих целях, учитывая противостояние между геополитическими центрами», - пояснил политобозреватель.

Бадалян затруднился назвать причины переноса даты встречи. «Видимых причин нет. Вероятно, технические причины, но не исключено, что есть связь с саммитом НАТО», - предположил он.

Политобозреватель раскритиковал заявление Шарля Мишеля, положительно оценившего готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. По его словам, гуманитарный кризис является предметом обсуждения. «С одной стороны, Мишель говорит о необходимости открытия Лачинского коридора, с другой стороны, приветствовал готовность Азербайджана поставлять грузы через Агдам. Азербайджан осуществляет блокаду Арцаха (Нагорного Карабаха), заявление Мишеля – неприкрытая поддержка политике этнической чистки Азербайджана. Это циничное заявление, свидетельствующее о регрессе», - заключил Бадалян.

На встрече в Кишиневе 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. Пятисторонняя встреча с участием Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества. С 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. 27 июня на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

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