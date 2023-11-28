Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media

28 ноября 2023, 16:04

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Зарубежное финансирование Abzas Media нарушает азербайджанские законы, заявил МИД страны, выразив протест посольствам США, Германии и Франции. Запрет на финансирование медиа из-за рубежа был введен законом "О медиа", который международные организации сочли ограничивающим свободу прессы, отметил член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими возможностями. Все трое заключены под стражу, защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты, апелляционный суд не удовлетворил жалобы.

Арест Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Временные поверенные в делах США и Германии в Азербайджане, а также посол Франции сегодня по отдельности были вызваны в МИД Азербайджана, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

До сведения дипломатов было доведено, что "с участием зарегистрированных в этих странах организаций осуществлялись незаконные финансовые операции новостного портала Abzas Media, и к этой деятельности были привлечены посольства указанных государств", в связи с чем им был "выражен решительный протест", далее сказано в пресс-релизе.

"Также было отмечено, что Международное агентство развития США (USAID), организации FreedomNow, New Democracy Fund и другие в нарушение правил выдачи грантов незаконно осуществляли трансферты финансовых ресурсов на территорию Азербайджана, вносили незаконный вклад в деятельность Abzas Media", - подчеркнули в азербайджанском МИД.

Агентство Report в статье от 23 ноября "Коррупционные схемы, которые "ускользают" от внимания владельцев Abzas Media" утверждало, что "в ходе следствия было установлено, что Abzas Media получало значительные финансовые средства от западных институтов". "В их числе USAID, People in Need, Euro Media Group и другие. Полученные средства ввозились в страну без регистрации, нелегально. В финансировании также использовались не привязанные к конкретному лицу карты", - сообщило агентство.Адвокат Вагифгызы Фариз Намазлы и эксперт Халид Агалиев усмотрели в этой публикации нарушение презумпции арестованных сотрудников Abzas Media.

Западным дипломатам "напомнили, что согласно закону о медиа не допускается финансирование местных субъектов медиа со стороны иностранных физических и юридических лиц, а также государственных структур иностранных государств". "Указанные незаконные действия иностранных посольств и принадлежащих этим странам организаций является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в ведомстве.

Азербайджанская сторона "решительно осудила указанную незаконную деятельность" и расценила это как "вмешательство во внутренние дела страны", заявив, что "оставляет за собой право принять в связи с отмеченными фактами соответствующие меры, предусмотренные национальным законодательством».

С точки зрения азербайджанского законодательства прямое зарубежное финансирование СМИ действительно запрещено, отметил эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли. Согласно законодательству, иностранные доноры должны пройти регистрацию в Азербайджане, пояснил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, "законодательство не ограничивает получение журналистами финансов из-за рубежа индивидуально, на основе контрактов об услугах". "Редакции также могут выполнять работы на основе коммерческих контрактов. Запрет касается напрямую финансирования расходов субъектов медиа, например, на содержание офисов, выплату зарплат работникам, закупку оборудования", - сказал Мамедли.

Запрет на финансирование медиа из-за рубежа был введен новым законом о медиа, "который вызвал критику у представителей независимой прессы Азербайджана, международных организаций и получил негативное заключение Венецианской комиссии Совета Европы", подчеркнул он.

"На самом деле в получении субъектами медиа зарубежных грантов нет ничего предосудительного и в демократических государствах это нормальная практика. Проблема в том, что власти Азербайджана препятствуют деятельности иностранных доноров в стране. В 2013-2014 годах в законодательстве НПО были внесены целый ряд ограничительных норм, которые обязали иностранных доноров регистрироваться в стране, вдобавок регистрировать еще и проекты. При этом сам процесс регистрации в Минюсте носит разрешительный характер и требует заранее согласования темы проектов. При этом требовалось донорам работать с зарегистрированными НПО, в то время как Минюст отказывает в регистрации неугодным власти общественным объединениям. В итоге, многие доноры ушли из страны", - пояснил Мамедли.

"Кавказский узел" направил запросы в посольства Франции, Германии и США для получения комментариев по поводу протеста МИД Азербайджана. К 15.40 мск ответы еще не поступили.

Источник в миссии ЕС на условиях анонимности пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что финансовая помощь посольств Франции и Германии заключалось в поддержке проекта Мохаммеда Кекалова в подготовке показа моды одежды для лиц с ограниченными физическими возможностями, а не касалась деятельности Abzas Media. По его данным, об этом азербайджанской стороне была предоставлена соответствующая информация и вопрос уже исчерпан.

Напомним, международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

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