Супруга сообщила о попытке суицида журналиста Эминова в изоляторе

30 марта 2024, 14:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Шамо Эминов попытался совершить суицид в следственном изоляторе в Баку, сообщила его супруга. В Пенитенциарной службе опровергли сведения о попытке самоубийства арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения. Супруга журналиста, посетившая его 27 марта, сообщила, что опасается за его жизнь, так как у Эминова обострились хронические заболевания, и он находится в тяжелом психологическом состоянии.

Шамо Эминов – журналист-фрилансер, бывший сотрудник интернет-телевидения Kanal-13. Он обвинен в контрабанде, как и руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев. По версии следствия, Эминов незаконно ввез иностранную валюту в Азербайджан в 2022-2023 годах. Эминов на заседании суда в январе отверг обвинения, указав, что за последние четыре года побывал за границей всего дважды, чтобы навестить родителей в Грузии, откуда он родом. Журналист подчеркнул, что пересекал границу через официальный погранично-пропускной пункт, проходил таможенный контроль, имел при себе лишь небольшую сумму денег, и каких-либо претензий к нему не было.

Шамо Эминов 28 марта поранил себя в бакинском СИЗО-1, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга арестованного Дурдана Эминова.

По ее словам, перед этим Шамо вызвали "к начальству в СИЗО", и там он услышал оскорбления и угрозы. "Очевидной причиной тому стало предание мной огласке отсутствия у Шамо эффективной медицинской помощи. Вернувшись в камеру, он [повредил] руку, попытавшись таким способом совершить самоубийство. К счастью [...] ему вовремя оказали помощь, поместили в санчасть. А вчера (29 марта) его повезли в Бакинский апелляционный суд, который отклонил жалобу на продление ареста, несмотря на то, что помимо раны, у него обострились хронические заболевания", - рассказала Дурдана Эминова.

Она отметила, что рассмотрение апелляционной жалобы должно было состояться еще 28 марта, но судебный процесс в тот день отложили из-за того, что Шамо ранил себя.

Адвокат журналиста Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Шамо Эминов поранил себя и "в настоящее время помещен в медицинско-санитарную часть СИЗО".

По словам адвоката, 29 марта Эминов был доставлен в Бакинский апелляционный суд. "Мы обратили внимание суда на то, что, помимо [повреждения], у Эминова обострились хронические заболевания. На днях у него произошло кровотечение из желудка, он испытывает сильные боли в почках, печени. С другой стороны, с правовой точки зрения также нет оснований содержать журналиста под стражей. Против него нет каких-либо прямых улик. А то, что он дважды выезжал за последние годы в Грузию к родственникам, откуда журналист родом, не является доказательством его причастности к контрабанде. Его с поличным на границе не задерживали. К сожалению, суд не принял во внимание позицию защиты и оставил жалобу без удовлетворения", - сказал адвокат.

Сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что "утверждения о Шамо Эминове [о том, что он поранил себя] абсолютно необоснованны". "Его права на личную безопасность, медицинское обеспечение, другие права и свободы, предусмотренные законодательством полностью обеспечиваются", - сказал он.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Эминова.

Напомним, с ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане" и "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.