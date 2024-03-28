Супруга арестованного журналиста Эминова выразила опасения за его жизнь

28 марта 2024, 13:43

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У журналиста Kanal-13 Шамо Эминова обострились хронические заболевания, он находится в тяжелом психологическом состоянии из-за необоснованного преследования, сообщила его супруга. Продление ареста Эминову обжаловано, защита будет требовать смягчения меры пресечения, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сотрудник интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминов находится в тяжелом психологическом состоянии и обострились его хронические заболевания, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Дурдана Эминова.

27 марта она встретилась с мужем в СИЗО. "У Шамо белки глаз были совсем красными, у него сильно тряслись руки. Он выглядел возбужденным. Он сказал, что уже не может больше терпеть содержания его в заключении, будучи невиновным", - рассказала Дурдана Эминова. По ее словам, психологическое состояние мужа заставило опасаться за его жизнь.

Кроме того, по ее словам, у журналиста серьезные проблемы с печенью и желудком и после ареста эти заболевания у него обострились. "Несколько дней назад у него изо рта по неизвестным причинам потекла кровь. Но в СИЗО его не обследуют и не лечат. Через социальные сети я обратилась руководству Пенитенциарной службы для того, чтобы хотя бы его на некоторое время перевели в лечебное учреждение, обследовали, немного подлечили", - отметила Д.Эминова.

По ее словам, Эминов требует своего освобождения из заключения и закрытия дела. "Мой муж не совершал контрабанды, в которой его обвиняют. Он уроженец Грузии и за последние два года он выезжал в эту страну, чтобы повидаться с родственниками", - отметила супруга журналиста.

Адвокат Эминова Алибаба Рзаев отметил, что для перевода заключенного в тюремный госпиталь или ходатайства о переводе под домашний арест по состоянию здоровья необходимо заключение врачей СИЗО или главного медуправления Минюста. "Но пока его не обследовали. Мы подали апелляционную жалобу на продление предварительного заключения и при ее рассмотрении обратим внимание суда на психологическое состояние и болезни Эминова", - сказал Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сотрудники СИЗО ответственны за жизнь арестованных и контролируют, чтобы у заключенных не было доступа к предметам, представляющим угрозы их здоровью и жизни.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы сообщили, что обращений от Эминова на проблемы со здоровьем не поступало, а комментирование случаев недовольства уголовным преследованием не относится к компетенции этого ведомства. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Ранее Алибаба Рзаев рассказал, что в деле Шамо Эминова нет никаких оснований для уголовного преследования. Его обвиняют в контрабанде, но в деле нет первичных доказательств этого. В материалах дела речь идет о незаконном ввозе Эминовым иностранной валюты в Азербайджан в 2022-2023 годах. Однако в указанный период он каждый год лишь по разу побывал в Грузии, откуда он родом, чтобы повидаться с близкими родственниками", – ранее сказал адвокат Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

У следствия нет доказательств, что Эминов ввозил деньги, и даже если обвинение имело бы реальные основания, то заключать его под стражу все равно было бы незаконно, отметил он. "Есть 10 мер пресечения и арест является самой крайней. Его применяют в отношении лиц, представляющих угрозу обществу, к примеру, обвиняемым в терроризме или к серийным убийцам. Шамо Эминов же человек с высшим образованием, журналист. Никакой разумной целесообразности содержать его на период следствия под стражей нет", – сказал Рзаев.

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