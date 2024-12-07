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12:01, 7 декабря 2024

Правозащитники осудили задержание журналистов Meydan TV

Эмблема Комитета по защите журналистов. Фото: www.cpj.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет по защите журналистов осудил задержание властями Азербайджана сотрудников Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудовой, Натига Джавадлы и журналиста-фрилансера Рамина Деко.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря в Баку были задержаны журналисты Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натик (Натиг) Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко) и Хаяла (Хаяля) Агаева. Полиция Азербайджана сообщила о расследовании дела о контрабанде иностранной валюты в отношении Джабраилзаде и задержании еще нескольких человек. Позже стало известно, что задержана также Айсель Умудова. Редакция в своем заявлении назвала задержания и допросы журналистов незаконными и отвергла обвинения. Адвокатов журналистов не допускают к подзащитным, а в их домах прошли обыски. Ночью 7 декабря задержанные были переведены в статус подозреваемых. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением в связи с задержаниями журналистов в Азербайджане. Задержание журналистов после климатической конференции ООН COP29 в Баку свидетельствует о намерении властей Азербайджана продолжать преследования сотрудников СМИ, а также является как пощечиной ООН, так и пощечиной демократическим правительствам, которые только недавно приезжали в Баку и встречались с высокопоставленными азербайджанскими лицами, приведены в заявлении слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

"Власти Азербайджана должны немедленно освободить Натига Джавадлы, Хаялу Агаеву, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудову и Рамина Деко, а также более десятка других ведущих журналистов, арестованных по аналогичным обвинениям в последние месяцы, и прекратить беспрецедентное нападение на независимую прессу", – подчеркнула Саид, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

За последний год власти Азербайджана предъявили обвинения по меньшей мере 15 журналистам в совершении тяжких уголовных преступлений в отместку за их работу, 13 из них находятся в предварительном заключении. Большинство из них являются сотрудниками последних независимых СМИ Азербайджана, подчеркнул КЗЖ.

Напомним, что за последний год в Азербайджане по обвинениям в контрабанде были арестованы журналисты Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, руководитель онлайн-платформы Meclis.info.

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября, дело передано в суд.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". 

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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