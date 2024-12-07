Правозащитники осудили задержание журналистов Meydan TV

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Комитет по защите журналистов осудил задержание властями Азербайджана сотрудников Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудовой, Натига Джавадлы и журналиста-фрилансера Рамина Деко.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря в Баку были задержаны журналисты Meydan TV Айтадж Тапдыг, Натик (Натиг) Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко) и Хаяла (Хаяля) Агаева. Полиция Азербайджана сообщила о расследовании дела о контрабанде иностранной валюты в отношении Джабраилзаде и задержании еще нескольких человек. Позже стало известно, что задержана также Айсель Умудова. Редакция в своем заявлении назвала задержания и допросы журналистов незаконными и отвергла обвинения. Адвокатов журналистов не допускают к подзащитным, а в их домах прошли обыски. Ночью 7 декабря задержанные были переведены в статус подозреваемых. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением в связи с задержаниями журналистов в Азербайджане. Задержание журналистов после климатической конференции ООН COP29 в Баку свидетельствует о намерении властей Азербайджана продолжать преследования сотрудников СМИ, а также является как пощечиной ООН, так и пощечиной демократическим правительствам, которые только недавно приезжали в Баку и встречались с высокопоставленными азербайджанскими лицами, приведены в заявлении слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

"Власти Азербайджана должны немедленно освободить Натига Джавадлы, Хаялу Агаеву, Айтадж Тапдыг, Айнур Эльгюнеш, Айсель Умудову и Рамина Деко, а также более десятка других ведущих журналистов, арестованных по аналогичным обвинениям в последние месяцы, и прекратить беспрецедентное нападение на независимую прессу", – подчеркнула Саид, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

За последний год власти Азербайджана предъявили обвинения по меньшей мере 15 журналистам в совершении тяжких уголовных преступлений в отместку за их работу, 13 из них находятся в предварительном заключении. Большинство из них являются сотрудниками последних независимых СМИ Азербайджана, подчеркнул КЗЖ.

Напомним, что за последний год в Азербайджане по обвинениям в контрабанде были арестованы журналисты Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, руководитель онлайн-платформы Meclis.info.

"Кавказский узел" также писал, что шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября, дело передано в суд.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены эти громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Наряду с сотрудниками Abzas Media арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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