Защита осужденных по "Гянджинскому делу" назвала вероятной победу в ЕСПЧ

03 мая 2024, 21:56

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Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить кассационную жалобу Юниса Сафарова и других осужденных по делу о покушении на главу города Гянджи, оставив приговор без изменений. Возможности обжалования на национальном уровне исчерпаны, но шансы на победу в ЕСПЧ у них высоки, указали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа 2021 года суд приговорил Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на мэра Гянджи Эльмара Велиева, к пожизненному заключению. Девять других обвиняемых по этому делу получили от 18 до 20 лет лишения свободы. Еще двое из обвиняемых по этому делу - Анар Багиров и Рза Сархани - к моменту вынесения приговора скончались, поэтому суд не назначил им наказание. 15 апреля 2022 года Бакинский апелляционный суд утвердил приговор всем осужденным.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

В Верховном суде Азербайджана сегодня состоялось рассмотрение кассационной жалобы Сафарова и других фигурантов дела. Высшая судебная инстанция не удовлетворила жалобы и оставила приговор в силе без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Верховного суда Азербайджана.

Защита Сафарова не согласна с вердиктом Верховного суда. "Юнис Сафаров не отрицает, что намеренно совершил покушение на главу Гянджи. Он объяснил свой поступок тем, что тогдашний глава Гянджи Эльмар Велиев, неуважительно относился к верующим, давал указания силовикам разгонять массовые собрания по случаю знаменательных религиозных дат, и вообще "грубо обращался с гражданами, приходящими в исполнительную власть с жалобами". При этом Сафаров заявил, что нападение на Велиева он готовил сам, у него не было сообщников, и арестованные вместе с ним лица не имеют отношения к покушению на главу города. С другой стороны, несмотря на то, что Сафаров признается в совершении преступления, назначенное ему наказание неправомерно завышенное. Пожизненное заключение, согласно судебной практике Азербайджана, назначается, когда обвиняемый совершил убийства двух и более лиц. В данном же деле, потерпевшим был нанесен ущерб здоровью, но они полностью вылечились. Наказание должно быть соразмерным деянию. Уголовный закон не должен использоваться для мести и расправы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сафарова Бахтияр Гаджиев.

"Чиновничий произвол является болезнью в организме государства. Когда ее не лечат, она распускает метастазы. Я нарушил закон, но я не преступник. Поэтому должно быть дифференцированное отношение к нарушившим закон. Нарушение закона в защиту достоинства граждан имеет оправдание", - ранее процитировал адвокат Гаджиев слова Сафарова.

По словам адвоката, Сафаров исчерпал механизмы внутринационального обжалования. По его словам, Сафаров и его близкие имеют основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "В отношении него нарушена по меньшей мере стать 6 Европейской конвенции прав и свобод человека – «право на справедливое судебное разбирательство». Но это заявление уже буду подавать не я, а другой юридический представитель по их выбору", - сообщил Гаджиев..

Сафаров содержится в Гобустанской тюрьме. По словам адвоката, жалоб на содержание у его подзащитного нет.

Защищавший в Верховном суде Фирудина Зейналова адвокат Расул Джафаров также указал на несостоятельность привлечения его подзащитного по этому делу и вообще его невиновность.

"Фирудин Зейналов был арестован в октябре 2017 года по другому делу в связи с его участием в церемонии Ашура в Гяндже, которая была разогнана правоохранительными органами. На момент покушения на главу Гянджи он находился в СИЗО и не мог иметь какого-либо отношения к этому. С другой стороны, осужденных по этому делу следствие представило, как «членов транснациональной преступной группы», только из-за того, что главный фигурант Юнис Сафаров проживал в России и посещал Иран и Сирию. Однако понятие "транснациональной преступной группы" предполагает наличие у нее руководителя, какого-либо плана действий, распределения ролей между ее членами. Ничего подобного в деле нет", - сказал Джафаров.

По его словам, если Зейналов пожелает, то дело можно довести до ЕСПЧ. "В случае с Зейналовым имеет место, по меньшей мере, нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека", - сказал адвокат.

Защищавший Зейналова ранее адвокат Фариз Намазлы сказал, что в Верховном суде он уже не представлял этого осужденного.

"После апелляционного суда мое участие в этом деле было прекращено. Но мы помогли Фирудину Зейналову в подаче кассационной жалобы лично от его имени. В жалобе указывалось, что Зейналов не имеет никакого отношения к этому делу. Во время нападения на главу Гянджи он находился в заключении, поскольку годом ранее был арестован после участия в религиозной церемонии в День Ашура в святилище "Имамзаде" по сфабрикованному обвинению в неподчинении полиции и хулиганстве. После ареста он не смирился с несправедливостью, совершенной против него. За три недели до покушения на главу Гянджи он из тюрьмы направил обращение к народу, в котором призвал к "борьбе с режимом", пожелав гражданам "победы" в этом. Очевидно, за это и его привлекли делу о покушении на Велиева, чтобы отягчить ему наказание", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, если Зейналов подаст заявление в ЕСПЧ, то имеет хорошие перспективы выиграть дело в Страсбургском суде.

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