Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест журналиста Фарида Исмаилова, привлеченного по делу Toplum TV.

Как информировал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям, теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Журналист Фарид Исмаилов, который находился под надзором полиции по делу Toplum TV, 17 января был задержан в Баку и помещен под стражу. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено.

Бакинский апелляционный суд 24 января рассмотрел жалобу на арест Фарида Исмаилова, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова.

Защита обратила внимание суда на серьезные проблемы со здоровьем у Исмаилова. «Он перенес семь хирургический операций, шесть из них на сердце и легких, в том числе три – всего год назад. У него периодически происходят судороги, и в таких случаях необходима срочная медицинская помощь. В СИЗО эта помощь может запоздать. С другой стороны, содержать Исмаилова под стражей никакой целесообразности нет, предварительное заключение завершено и он не сможет оказать гипотетическое воздействие на ход расследования, «оказать давление» на свидетелей», - рассказала Садыгова.

Также защита указала, что в период следствия Исмаилов находился под надзором полиции и не было случая, чтобы он не приходил на следствие. Сам Исмаилов заявил, что арестован из-за журналистской деятельности.

«Фарид сказал, что в период следствия продолжал свою журналистскую работу, освещал проблемы с правами человека, готовил репортажи с судебных заседаний против арестованных коллег. Он также указал на несостоятельность обвинения в контрабанде. Фарид указал, что не мог быть контрабандистом, так как вообще в жизни не выезжал из страны за рубеж. К сожалению, суд не принял ни доводов защиты, ни аргументы самого Исмаилова и оставил его под стражей», - заключила адвокат.

По ее словам, защита продолжит добиваться изменения меры пресечения и в ближайшее время подаст ходатайство о переводе журналиста под домашний арест.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба на арест Исмаилова отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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